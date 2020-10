'Piratas del Caribe' volverá a les Coves de Sant Josep para Halloween en la Vall d'Uixó

Los personajes de la popular saga de cine Piratas del Caribe volverán a les Coves de Sant Josep los días 31 de octubre y 1 de noviembre, dentro de la programación especial preparada por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó para la festividad de Halloween.

Después del «rotundo éxito» de la edición del 2019, cuando decidieron cambiar una ambientación más terrorífica por otra más cinematográfica y al mismo tiempo más familiar, han optado por repetir temática, aunque las circunstancias sanitarias harán que la experiencia sea muy distinta a la que vivieron decenas de personas hace ahora un año.

Así lo concretó este jueves el consejero delegado de Emsevall --empresa pública que gestiona les Coves-- y el concejal de Turismo, Jorge García, quien incidió en la necesidad de limitar los aforos y mantener las medidas de seguridad que vienen caracterizando a la actividad del río subterráneo desde que reabrió tras el estado de alarma.

Las personas interesadas en disfrutar de la experiencia de seguir a Jack Sparrow, sus secuaces y enemigos acérrimos --ambas jornadas en horario de 11.00 a 18.00 horas--, deberán adquirir su entrada en www.covesdesantjosep.es.



Espeleokayak tematizado

Pero no acaba ahí la oferta tematizada. Como avanzó el edil, este año, el mismo fin de semana, habrá una edición especial del espeleokayak en la que los participantes disfrutarán del singular viaje en kayak ambientado en el mismo filme de piratas.



La propuesta lúdica no se limitará en esta ocasión al interior de les Coves. Como explicó el concejal de Juventud, David Lluch, el día 31 han programado un pasaje interactivo en la Senda de Quistel, una ruta ubicada en el paraje de Sant Josep, al otro lado del río. Transformada en un rincón que bien podría encontrarse en la Isla Tortuga, los asistentes «tendrán que superar pruebas físicas y mentales», en grupos de no más de 10 personas.

La inscripción es gratuita, pero es imprescindible realizar reserva llamando a partir del lunes al teléfono 657 814 518. El pasaje interactivo se realizará entre las 11.00 y las 17.00 horas en diferentes turnos, convenientemente espaciados, atendiendo a las medidas de seguridad, aun al aire libre.