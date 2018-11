Pla ve «poco adecuado» el discurso antiindependentista de la docente

El alcalde de Vinaròs, Enric Pla, consideró ayer «poco adecuado» el contenido de audio que supuestamente recoge una conversación de una maestra de Plástica del instituto Leopoldo Querol a alumnas de 14 años contra la independencia de Cataluña, en la que la docente tacha al separatismo de «violento», le acusa de romper familias y llega a afirmar: «Si los dejas (en referencia a los independentistas), en el momento en que pillen un arma...»

Unas declaraciones que provocaron la intervención de la que la Conselleria de Educación, que confirmó que, el próximo lunes, la inspección visitará este centro de Secundaria vinarocense para «informarse de los hechos», si bien ayer no quiso entrar a valorar las polémicas declaraciones que se escuchan en la grabación difundida a través de la cuenta de Twitter de CNICatalunya.

MATICES // Quien sí realizó una reflexión al respecto fue el primer edil, que, tras conocerlas, dudo de su conveniencia «más en la clase que se han dado». Sin embargo, añadió que «el aspecto de fondo es que parece una situación de relajación, de diálogo y de intercambio entre una profesora y unos pocos alumnos en un contexto que parece que es al final de la clase» y entiende que se trata «de una participación normal, sin imposiciones, más allá de que quizá las opiniones son muy categóricas e, incluso, en algún caso taxativas y algo parciales».

El munícipe manifestó que «no hay denuncia, pero tal como se ha comunicado, la Conselleria de Educación hará la semana que viene una consulta» al centro.

No obstante, aprovechó el discurso catalanofóbico de la supuesta docente para lanzar un mensaje: «La reflexión me surge para todos aquellos que ponen el ojo sobre la expresión de determinadas opiniones en contextos escolares. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si las opiniones expresadas hubieran sido opuestas a las que se oyen y el circo mediático y político que algunos hubieran hecho».

Por último, apuntó que «la escuela es un espacio de intercambio, debate, formación y reflexión, y donde también hay que respetar que hay menores que no deben ser coaccionados». «Creo que no debemos darle más importancia de la que tiene, más allá de que las opiniones llaman la atención», concluyó el alcalde.

En la grabación del polémico audio, la maestra habla de familias catalanas divididas «que ya no se reúnen en Navidad», despidos a trabajadores no nacionalistas, violencia independentista y catalanes que emigran a otras comunidades porque no comparten ese ideario separatista. Uno de los puntos más controvertidos viene después de que una de las jóvenes diga a la profesora que colgar esteladas en el balcón es lo mismo que poner banderas españolas. Esta le rebate asegurándole que «no es lo mismo». «No es cierto. Tú vives en un país que se llama España, no Cataluña. Cataluña no es un país, nunca lo ha sido ni lo será».