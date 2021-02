Polémica en Peñíscola: el edil de Cs llama "roja de mierda" a la portavoz del PSOE

Polémica en Peñíscola. La portavoz local del PSOE, Isabel Esbrí, ha denunciado este jueves en la junta de portavoces el "trato vejatorio" que ha sufrido por parte del concejal de Ciudadanos, Javier Mateu, quien la llamó "roja de mierda" y ha exigido al edil de la formación naranja que se retracte públicamente de sus manifestaciones. Además, ha reclamado al alcalde, Andrés Martínez (PP), que actúe con contundencia y no permita este tipo de actitudes.

El alcalde ha iniciado la junta haciendo un llamamiento a los portavoces para que mantengan el respeto y no pierdan las formas. "Un llamamiento que llega tarde, concretamente ocho días tarde, pues ni recriminó su comportamiento al portavoz de Ciudadanos cuando me insultó en la comisión ni cuando ratificó ese insulto en el pleno”, ha denunciado Esbrí. De hecho, ha continuado la portavoz socialista, “el representante de Ciudadanos hoy se ha negado de nuevo a retractarse, lo que me parece un hecho muy grave”.

Los hechos denunciados por la portavoz del PSPV-PSOE tuvieron lugar el pasado miércoles 17 de febrero durante la celebración telemática de la comisión de gobernación del Ayuntamiento de Peñíscola. Antes de empezar la sesión, el alcalde del PP Andrés Martínez preguntó a las y los concejales cómo estaban y el portavoz de Ciudadanos, Javier Mateu, contestó: “Estic calent per culpa dels rojos ixos, sí ixos, per culpa de la roja ixa que va votar en contra de la moció dels okupas”.

"Momento de calentón"

Asimismo, en el pasado pleno extraordinario del 23 de febrero, Esbrí hizo referencia a la actitud de la derecha y a estas alusiones hacia su persona por parte de Ciudadanos. Ante esta situación, Mateu, lejos de disculparse, afirmó que: “Tal vez me pasé o tal vez no, con unas expresiones que utilicé (…) en un momento de calentón y, apelando a la libertad de expresión, utilicé la expresión 'rojos de mierda'. Bueno ahí está, qué le vamos a hacer, es lo que hay (…)”.

Para la portavoz socialista este tipo de descalificaciones son “inadmisibles” en el seno de una corporación municipal. “Se trata de insultos muy graves que no pueden ser tratados como una mera anécdota, son mensajes de odio que han sido ignorados por el alcalde en dos ocasiones. Son ideas guerracivilistas en 2021, permitidas por una alcaldía”, apunta Esbrí.

Esbrí ha afirmado también que, “a pesar de las diferencias políticas o ideológicas, hay que mantener un mínimo de respeto, ya no solo por el resto de fuerzas políticas, sino por el pleno y por la institución". "De ahí que el alcalde deba también defender el ayuntamiento. Somos todos legítimos representantes de la ciudadanía. Respeto es lo mínimo que nos merecemos", ha añadido.

"Hasta ahora no he dicho nada porque no quiero convertir la institución en un circo pero ha llegado el momento de decir basta y de defender una corporación que actúe con la dignidad y el respeto que se merecen los vecinos y vecinas de Peñíscola", ha concluido la portavoz local del PSOE.