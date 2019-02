Pondrán más arena en las fallas de Burriana para evitar daños en el asfalto

Las comisiones falleras de Burriana tirarán este año medio metro cúbico extra de arena para plantar sus monumentos. La propuesta servirá para aumentar la capa aislante que separa la creación de la vía pública y, de esta forma, prevenir posibles daños en el asfalto.

El pasado lunes, cada colectivo especificó la cantidad de tierra que necesitaban para proteger la calle. Pero ayer, la decisión fue aumentar el volumen, tras la reunión entre representantes de las fallas y del Ayuntamiento.

El incremento de arena será de 10 metros cúbicos y se alcanzará la cifra de 60. No se repartirán de manera homogénea, sino en función de las necesidades de cada participante, teniendo en cuenta las dimensiones y tamaños de las obras, indican desde el gremio.

La medida fue bien acogida por los josefinos, quienes entienden que «hay que colaborar para no afectar al suelo». Salvador Doménech, presidente de la Federació de Falles, señaló: «Creemos que está muy bien, que es preciso y que es necesario, por eso adquirimos el compromiso de repartir esa arena que se nos aportará».

Pondrán especial atención y cuidado en la base de aquellos monumentos que asientan sobre viales recientemente asfaltados, tales como son los de l’Escorredor, Raval y Sant Blai.

Tradicionalmente, no existía este problema, ya que las calles estaban adoquinadas y los cubos de granito no sufren daños por la temperatura derivada de la cremà, pero el asfalto es mucho más sensible al calor y precisa una mayor capa de aislamiento térmico.

CALENDARIO

La Nit de la Plantà será el próximo 15 de marzo, que cae en viernes. Pero desde el fin de semana anterior, el del 9 y 10 de marzo, se verán ya ninots por el casco urbano de la localidad. Este año podrán colocar piezas a partir del domingo 10, salvo en aquellos emplazamientos en los que las figuras no entorpezcan la circulación. En estos casos, darán permiso para que puedan instalarlos incluso unos días antes.