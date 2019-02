El PP de Benicàssim ratifica a Marqués como su alcaldable

La asamblea local del Partido Popular de Benicàssim ratificó ayer por unanimidad a la actual alcaldesa, Susana Marqués, como cabeza de lista de la candidatura de esta formación política para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Al proceso de elección no se presentó ningún otro aspirante para liderar a los populares cara a los comicios locales.

Al acto asistieron la secretaria provincial del PP, Elena Vicente-Ruíz; y el portavoz provincial de la formación, Vicent Sales, además del grupo municipal popular y cerca de un centenar de afiliados y simpatizantes.

Marqués agradeció a la asamblea su confianza «para poder representar y ser la voz» de los que aman Benicàssim y quieren «trabajar sin descanso por un municipio grande y en concordia». Y añadió: «Porque creo que el Partido Popular es la única formación política que en estos momentos tiene muy claros los objetivos de su filosofía política. Queremos trabajar por que nuestra ciudad tenga las mejores condiciones para vivir, las mejores oportunidades para trabajar y la situación más atractiva para poder desarrollar empresas y proyectos».

Además, la lideresa popular benicense añadió: «Nosotros no impulsamos políticas que generen odio. No odiamos a los que no piensan como nosotros, no queremos expulsar de España a los que no son como nosotros, no criminalizamos a nadie por no ser de nuestro pensamiento y no creemos estar por encima de los demás. Como otros sí hacen».

PROYECTOS // La actual alcaldesa dio las gracias al presidente de la Diputación, Javier Moliner, «por su apoyo para sacar adelante los proyectos que se han ejecutado en este mandato que ahora concluye, como Villa Elisa, Villa Ana o la Torre de Sant Vicent». Unas iniciativas que suponen «no solo cumplir el 95% del programa electoral, sino la incorporación de muchas más propuestas presentadas para implantar en Benicàssim», subrayó Marqués.