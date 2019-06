El PP califica la investidura como «el final de una traición planificada»

Para el Partido Popular de la Vilavella, lo que sucedió en el pleno de investidura del pasado sábado escenificó la conclusión de una «traición planificada» por su candidato a la alcaldía, Abelardo Zaragoza. Así lo expusieron ayer Inma Traver y Vicente Martínez, concejales electos, que desmintieron con contundentes argumentos algunas de las afirmaciones de la primera aparición pública de quien fuera el número 1 de su lista electoral después de la ya famosa sesión plenaria.

SOBRE EL PACTO / Hasta 12 personas dan fe de la más llamativa de esas incongruencias. Porque Zaragoza afirmó en declaraciones a Mediterráneo que no conocía las condiciones del pacto con Independents per la Vilavella (IxLV) porque no le habían hecho partícipe de las negociaciones. Lo cierto es que, según Traver y Martínez, estuvo en la crucial, pero no solo ahí. El jueves antes de la constitución de la corporación, el PP organizó una reunión de la ejecutiva en la que debía darse el visto bueno al acuerdo «y él estuvo presente». En su turno de palabra «llegó a decir que adelante con el pacto» porque tenían «que echar a los rojos del Ayuntamiento», incidió Martínez.

Para la agrupación local, la mayor sorpresa fue enterarse por este rotativo de que Zaragoza tenía clara su decisión de no ir al pleno desde principios de semana. «Y ahora hemos empezado a atar cabos», precisó ayer Traver.

Quien ha anunciado que tomará posesión de su cargo en el grupo de no adscritos dijo que el origen de esta particular circunstancia es que el PP quiso decapitarle y que sintió que le habían «clavado un puñal por la espalda». Ante tales acusaciones, los portavoces del partido le recuerdan: «Ha sido él quien ha traicionado no solo a los votantes del PP, sino también a los de IxLV, que podrían haber pactado con el PSOE y no lo hicieron porque tenían un acuerdo con nosotros». Buscar un argumento lógico para el relato de los acontecimientos que se sucedieron entre el 26-M y el 15-J es lo que lleva a los miembros del Partido Popular a pensar que Zaragoza ha aceptado alguna proposición que no ha desvelado.