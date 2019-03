El PP ratifica a Climent para arrebatar la alcaldía al PSOE

La presidenta del PP de Segorbe y actual componente del grupo municipal popular, Mª Carmen Climent, fue elegida anoche candidata a la alcaldía para las elecciones del 26 de mayo tras una asamblea a la que estaban convocados todos los afiliados de la formación local. Estos ratificaron con una amplia mayoría a la alcaldable tras el proceso de votación y deliberación posterior, en el que los populares pudieron participar de forma activa.

Climent se muestra ilusionada con esta decisión y señala que encara este reto «con muchas ganas» de trabajar por el municipio». «Tengo claro que el Segorbe que necesitamos no es en ningún caso el actual, una ciudad que el equipo de gobierno formado por PSOE-SP ha degradado, menospreciado y estancado», apunta la candidata. «Por este motivo he decidido dar un paso al frente y ofrecer batalla para conseguir que la localidad vuelva a la senda del desarrollo que nunca debió perder, que no es otra que la de una localidad que progresa, que ofrece calidad de vida a través de infraestructuras y que acoge tanto a vecinos como a visitantes con los brazos abiertos», añade la presidente popular.