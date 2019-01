Una primera experiencia laboral de ida y vuelta

Si decidir a determinada edad a qué te quieres dedicar el día de mañana puede provocar cierto vértigo, esa sensación se precipita cuando has completado tu formación y debes enfrentarte a un mercado laboral que no suele recibir con los brazos abiertos a quien no tiene experiencia, aunque esté cargado de ganas y de potencial por explotar.

Los jóvenes lo tienen difícil --de eso hablan de forma objetiva sus cifras de desempleo-- y ante un panorama que puede parecerles desalentador, cualquier oportunidad es buena para abrirse camino, para aplicar lo aprendido.

Con esta filosofía, la de crear oportunidades donde no las hay, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó puso en marcha el proyecto Muévete en Europa, del que se han beneficiado 12 jóvenes. El reclamo resultaba de lo más interesante: hacer dos meses de prácticas en empresas europeas y completarlas después en otras locales.

Ana de la Cruz fue una de las seleccionadas. Diseñadora gráfica de formación, comprendió que viajar al extranjero para conocer cómo se trabaja en otros países recibiendo una beca para cubrir los gastos de hospedaje y el billete de avión de ida a vuelta se presentaba como una ocasión ideal para ampliar horizontes y se embarcó en lo que no ha dejado de ser una aventura. Su destino fue Dublín, otros han estado en Bélgica y Gran Bretaña. La empresa en la que la acogieron fue una academia de piano.

Reconoce que no ha sido el mejor lugar para aplicar sus conomientos y habilidades, «me hicieron algunos encargos, pero la mayor parte del tiempo me dediqué a trabajar en otras cosas». Diferente ha sido en la mercantil española donde «he acabado sintiéndome como una más».

Lo que más le ha llamado la atención ha sido la diferencia en el ritmo de trabajo, «es mucho más intenso aquí, me siento más cómoda». Sin embargo, los derechos de los empleados le parecen más protegidos en el extranjero.

El Ayuntamiento asegura que el 70% de los participantes tienen hoy ocupación. Ana, con lo que se queda de esta vivencia personal es con haber descubierto «cómo somos capaces de adaptarnos a cualquier situación».