Este pueblo de Castellón ofrece casa y trabajo a una familia para salvar su colegio

El Ayuntamiento de Zucaina lanza un SOS para poder salvar su colegio. Para ello, "busca con urgencia" una familia con mínimo dos niños en edad escolar para matricularlos en la escuela de la localidad, el CEIP Santa Ana.

Para atraer a los padres, el consistorio ofrece una vivienda y un puesto de trabajo, con la posibilidad de poder ofertar hasta dos empleos si fuera posible. Las familias interesadas deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de la dirección de correo info@zucaina.es.

No es la primera vez que el municipio se encuentra con esta problemática de apurar todas las opciones para evitar tener que cerrar el colegio a toda costa. De hecho, en el curso pasado, el centro pudo tirar adelante gracias a la inmigración, ya que los únicos cuatro alumnos que tenía entonces el centro eran todos extranjeros. No en vano, no había ningún niño español, nacido en el pueblo y en edad escolar.

Esta necesidad, fruto de la despoblación, se viene repitiendo desde hace varios años, ya que en el 2017, fueron tres alumnos marroquís quienes lograron que el centro sobreviviera. Ahora, confían en que la historia se pueda repetir de nuevo y alguna familia se instale en Zucaina para salvar la escuela.