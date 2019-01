Quince cortometrajes compiten en el festival Onda en Xicotet

El Ayuntamiento organiza la segunda edición de Onda en Xicotet, que se celebrará hoy y el sábado, con la proyección de los 15 cortometrajes finalistas. Se trata de un festival dirigido a «obras que se hayan realizado en el ámbito autonómico para destacar este trabajo más local», concreta el edil del área, Lluís Pastor.

Durante el certamen presentarán piezas de gran calidad, entre las que se encuentran tres que están nominadas a los Goya: 9 pasos, de Marisa Crespo y Moisés Romera; la obra Marta, de Lucía Forner; y Scratch, de David Valero. Además, los espectadores podrán ver Ahora seremos felices, de Borja Soler; Bla bla.cat, de Alberto Martínez; El escarabajo al final de la calle, de Joan Vives y en el que aparece la actriz local Carme Juan; La Bomba, de Manu Pons; Les 7 llums, de Alberto Evangelio, con la participación del actor ondense Víctor Palmero; Los Galgos, de Iñaki Sánchez; Ser o no ser, de Esther Paredes; Será nuestro secreto, de Sergi González; Una dona entra en un bar, de Pablo Pallarés; Uno, de Javier Marco; Vs Santa, de Raúl Colomer y Aitor Herrero, de animación; y Zero, de David Macián.

PREMIOS // Además, el festival repartirá premios al mejor actor, para el que están nominados Víctor Palmero, Josean Bengoetxea, Pedro Casablanc y Javier Gutiérrez; y mejor actriz: Paula Muñoz, María Pedroviejo, Thais Blume y Maggie Civantos. El cortometraje más valorado y la obra en valenciano destacada recibirán 600 euros y un trofeo. Asimismo, habrá un galardón del público, que obtendrá 300. El jurado está compuesto por Pastor, Carmen Juan, Javier Quevedo (escritor y crítico cinematográfico), Marta Martín (directora de Labcom --Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat-- de la UJI) y Alfonso Nogueroles (director).

La muestra se amplía con una mesa redonda sobre el estado de la industria en la provincia, moderada por el director y guionista Sergi Tellols, con el actor Víctor Palmero; la coordinadora de Cineculpable de Vila-real, Sonia de la Vega; y el realizador y también guionista Natxo Fuentes.