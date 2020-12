Rafa Ruiz lo ha vuelto a hacer: Morella muestra su rostro más espectacular

Hace apenas un mes se destacaba en Mediterráneo una espectacular imagen tomada por Rafa Ruiz, un fotógrafo premiado en certámenes internacionales por su buen hacer con la cámara, en la que se mostraban buena parte de los encantos de Morella en una sola imagen. Pues bien, el lector tendrá también su propio criterio al respecto, pero podemos decir que se ha superado, que en esta ocasión uno de los pueblos más bonitos de Castellón y de España ha vuelto a lucir como nunca, con su castillo sobresaliendo entre una espesa capa de niebla en una foto que no pasará desapercibida.

En concreto son dos las fotos recientes tomadas por Rafa Ruiz o @fotografiadeloinvisible, como se le conoce en redes sociales y en Internet, en las que la capital de Els Ports luce tanto a última de la noche, sobre las 23.30 horas, como justo antes de la salida del sol, al amanecer. “Una de ellas es una imagen aérea y la otra la tomé desde una montaña que da unas preciosas vistas de Morella”, admite un fotógrafo que relata de la siguiente forma cómo se le ocurrió tomar estas instantáneas: “Sabía que se daban unas condiciones atmosféricas muy particulares, pues después de la lluvia había mucha humedad que iba a empujar hacia abajo la niebla, que se iba a acumular en los valles de la montaña, así que fui a tomar las fotos”, afirma.

El resultado, ya lo pueden comprobar ustedes en las dos imágenes que acompañan este artículo. Cuestionado sobre la posibilidad de tomar fotos similares en otras bellas localidades de la provincia, el protagonista admite lo siguiente: “Al ser de Morella, esto es lo cómodo, y más ahora durante la pandemia, pero cuando pase el coronavirus sí me gustaría poder compaginar esto con mi trabajo, que como es lógico no puedo desatender y tampoco me deja mucho tiempo libre”. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.