La 'rave' ilegal en la planta de purines de Sant Mateu continúa tras 4 días de fiesta

Cuatro día de 'rave' ilegal en la planta de purines en desuso de Sant Mateu. La fiesta, que comenzó en la noche del 31 para festejar la Nochevieja y que no cuenta con ningún permiso, continúa en una parcela propiedad de la Diputación de Castellón, en la carretera a Cervera. La institución provincial ya interpuso ayer la correspondiente denuncia para que la Benemérita pudiera actuar en un terreno que es privado.

El instituto armado ha reforzado este viernes el despliegue policial y ha incorporado un helicóptero que sobrevuela la planta de residuos. Los agentes --esta mañana eran unos 16-- registran los vehículos que salen de la rave ilegal e impiden el paso a quienes pretender incorporarse a la celebración. Los efectivos han interpuesto denuncias por posesión de drogas y conducción alcohólica.

"No tenemos intención de irnos mientras tengamos música", aseguraban esta mañana algunos de los asistentes en declaraciones a este diario. Según la alcaldesa de Sant Mateu, Ana Besalduch, a la fiesta non-stop habrían acudido entre 300 y 400 jóvenes. Algunos testigos fijan esa cifra en más de medio millar de personas.

«Visitamos ayer el operativo de la Guardia Civil y comprobamos que en el interior del recinto había todavía gente y se oía la música. La fiesta no tiene ninguna autorización, pero se celebra en una zona alejada del casco urbano y no causa molestias vecinales. Los agentes tienen controlados todos los accesos y los coches que salen de la zona ya no tienen autorización para volver a pasar», explicó la alcaldesa.