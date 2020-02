Recupera su cuaderno de dibujos gracias al alcalde de Morella

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, salió el domingo por la tarde a dar una vuelta con su familia por las calles del municipio. Lo que no hubiese sido más que un paseo dominical se convirtió en una bonita historia en la que las redes sociales jugaron un papel fundamental. Por casualidad, el munícipe se encontró un cuaderno lleno de dibujos de diferentes localidades y, entre estas, una hermosa obra dedicada a la plaza de la iglesia de la capital de Els Ports, con el castillo de fondo. De su autor no se sabía nada, puesto que ni en el bloc ni en las imágenes aparecía ninguna firma. El primer edil tomó entonces diversas fotos del cuadernillo y las subió a Facebook para ver si alguien podía identificar al artista.

Los comentarios y las 67 veces que compartieron el post de Ripollés hicieron que su mensaje llegase hasta la página Inky Fingers, de Barcelona, un grupo de amantes del dibujo callejero de la Ciudad Condal. A partir de ahí, la magia de las redes sociales hizo el resto y finalmente dieron con el autor: Xavier Goula, un aficionado a la pintura que ha sido director de Sismología de l’Institut Geològic de Catalunya.

Olvidó su trabajo en el suelo

El propietario del cuaderno relata cómo vivió la situación desde el otro lado. «Estábamos en Morella en casa de unos amigos. Subimos todos los años a degustar las jornadas de la trufa y aprovecho para pintar. El dibujo de la iglesia es del año 2019. Este pasado fin de semana pinté la cuesta de la Gran Vía, pero el dibujo no estaba en el cuaderno porque se lo regalé a mi amigo morellano», explica. Y rememora exactamente cómo lo perdió: «Lo dejé en el suelo para sacar una foto de la propia Gran Vía y el dibujo recién pintado, pero entré en casa y se me olvidó recogerlo, así de simple».

En la imagen, dibujo de la Gran Vía que ha pintado este año el autor:

A partir de ahí, y gracias a las redes, Goula se enteró de que el alcalde lo había dejado en el ayuntamiento y que lo podría recuperar. «Por la noche, una amiga que había entrado a Facebook reconoció mis creaciones en la publicación del alcalde, me lo comentó y ya me puse en contacto», detalla. «El susto me sirvió para conocer a Rhamsés, quien fue muy simpático conmigo y me felicitó por mis obras», remarca.