Sacan a la venta entradas para un nuevo festival en junio en Burriana

Invictus Dream Festival es el nombre del evento musical que acogerá Burriana el fin de semana del 28 al 30 de junio del 2019. Las entradas ya están a la venta en diferentes plataformas especializadas por internet, al precio de 10 euros el pase general, y 18,18 euros el vip, que incluye tres copas para las dos jornadas de los conciertos.

La propuesta girará alrededor del sonido electrónico y está programada en el mismo emplazamiento del recinto que acoge el Arenal Sound. Pero será un mes antes de que se celebre el macroevento que ha puesto la localidad en el panorama nacional. Por el momento, anuncian que el cartel comenzará el 28 de junio, a las 14.30, y concluirá a las 4.30 horas del domingo, día 30.

VISITA // El Ayuntamiento de Burriana recibió la visita de un grupo promotor interesado en organizar esta cita. Aunque por el registro municipal no ha entrado documentación alguna, lo cierto es que los impulsores mantuvieron reuniones con concejales e incluso presentaron su propuesta a los técnicos del consistorio. Serán estos últimos los que evaluarán el proyecto para informar al respecto de su viabilidad.

Asimismo, la administración local comunicó recientemente la celebración del festival a la Diputación y a Turisme Comunitat Valenciana. Pese a ello, no se ha realizado ninguna gestión sobre el suelo que acogerá la iniciativa musical, por lo que no hay constatación de que se pueda realizar. Las parcelas donde pretenden desarrollar el Invictus Dream no tienen un solo propietario, al estar repartidas entre el Ayuntamiento, Costas, Puerto y el Arenal Sound, que obtuvo en subasta pública una de las partes del recinto, justo hace un año.

Precisamente, el pasado 18 de octubre estaba prevista la presentación del acontecimiento musical en Amsterdam. No se llevó a cabo porque el consistorio burrianense no había aclarado el tema relacionado con los terrenos.

Hasta la fecha, han trascendido pocos detalles de esta idea, con entradas ya disponibles, como que acogerá una menor cantidad de asistentes que el Arenal y que será un fin de semana, aunque las tareas de montaje y desmontaje de infraestructuras se prolongarían varias semanas.

visión // El hecho de que otros productores se hayan fijado en Burriana no hace sino ensalzar la faceta visionaria de los hermanos Sánchez, quienes descubrieron las posibilidades de su fachada marítima para albergar un recinto de conciertos con tintes distintivos al resto de España. Los años no solo les han dado la razón en la ubicación, sino en el atractivo que supone para los asistentes. Algo que se refrenda con esta proposición similar.