Sagunt amenaza con demorar 'sine die' los espigones de Almenara

El Ayuntamiento de Sagunt ha anunciado que presentará un nuevo recurso contra la construcción de espigones en el extremo sur del litoral castellonense, en Almenara. Un recurso que, aseguran, podría incluso llegar a los tribunales, lo que amenaza con demorar sine die la protección de la costa sur de la provincia.

El anuncio del consistorio de la capital del Camp de Morvedre llega después de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, haya licitado el proyecto constructivo que permitirá estabilizar el frente litoral en los municipios de Almenara y la Llosa, con una inversión prevista de 7,8 millones de euros.

La decisión del Ayuntamiento de Sagunt ha caído como un jarro de agua fría en Almenara y la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, no ocultaba su malestar. Con todo, asegura confiar en que «todo siga adelante, como establece el expediente administrativo, y entiendo que la vía judicial sería poco solidaria con el resto de municipios».

Al respecto, recuerda que Almenara «ha sido marcadamente solidaria, porque mientras se han llevado a cabo actuaciones para proteger el litoral en localidades vecinas, nunca hemos paralizado proyectos importantes en este sentido, pese a que nuestro municipio aún esperaba su turno».

Y añade: «Entendemos la lucha que puedan tener el Ayuntamiento de Sagunt por defender sus intereses, pero para ello no es necesario detener el desarrollo del resto de poblaciones». Y es que la localidad valenciana insiste en que la realización de espigones en Almenara acentuaría el deterioro de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Pérez hace hincapié en que «en Almenara llevamos 20 años de lucha y hemos conseguido que, por fin, se lleve a cabo una intervención que resulta vital para evitar las constantes embestidas de los temporales marítimos». En cualquier caso, Sagunt ya realizó alegaciones durante el proceso de confección del proyecto, hasta el punto de que se aceptó, entre otras cosas, recortar la escollera que se pretende ubicar más al sur a la mitad de lo previsto, de manera que se adentrará en el mar algo más de 200 metros.



Playa de Casablanca

Por otra parte, y en relación al deterioro de las playas que esgrimen los saguntinos para no aceptar los espigones en cuestión, la alcaldesa asevera que en el caso de Casablanca, «ya no se trata de si hay piedras o arena, es que directamente no tenemos playa; los vecinos de Almenara no queremos cambiar las piedras por la arena, eso nos da igual, lo que queremos es que se hagan las obras necesarias para proteger de los temporales nuestro paseo marítimo y las viviendas de primera línea, que llevan muchos años sufriendo las embestidas del mar».