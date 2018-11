Sanchis (Cs) al juez: «Sabíamos que Manel Navarro buscaba un trabajo»

Cuatro testigos acudieron ayer a sede judicial para prestar declaración por el supuesto delito de ofrecimiento laboral de Mariola Aguilera (Cibur) a Manel Navarro (Se Puede Burriana). Entre las comparecencias destacó la de la portavoz de Ciudadanos, María Jesús Sanchis, quien afirmó: «Todos sabíamos que Navarro buscaba un trabajo»,

El caso se apoya en una serie de grabaciones de conversaciones entre ambos ediles en el despacho privado de Aguilera. Este conflicto creó una crisis de gobierno en el Ayuntamiento con pérdida de confianza. Aunque al final, Navarro siguió como concejal, mientras que su compañero de despacho y portavoz de Se Puede, Christopher del Moral, dimitió de la corporación municipal.

Los llamados a declarar, a petición de la defensa de la demandada, Mariola Aguilera, fueron los portavoces de los otros grupos de la oposición, es decir, Juan Fuster (PP) y Sanchis, Óscar Franch (asesor de Cibur) y un funcionario.

preguntas // Aunque las preguntas no fueron todas iguales, las cuestiones que les instaron a contestar giraron en torno a la relación de amistad o no con los protagonistas del litigio, así como fueron referentes a confirmar si habían visto a Navarro en el despacho de Cibur y en la sede profesional de Aguilera. También indagaron sobre si hablaron de los presupuestos y de una moción de censura, algo a lo que Sanchis respondió tajantemente con un «no». Otro de los argumentos esgrimidos por la denunciada es que había sido el de Podemos el que pretendía un empleo y ella no se lo ofreció. En este sentido, la defensa preguntó a la representante de Cs si conocía que Navarro quería un trabajo, a lo que adujo: «Eso lo sabíamos todos porque él se había encargado de instar a que se le informara si nos enterábamos de algún puesto».

A Franch también le abordaron por la supuesta moción de censura y explicó que «nunca se ofreció, ni hubo posibilidad alguna de que saliera adelante, porque el mismo Cibur no la hubiese apoyado». La recogida de testimonios fue de muy corta duración, de entre uno y cinco minutos, con preguntas cortas y concretas.

ANTECEDENTES // El juicio se celebra tras la denuncia a Fiscalía de Navarro hace un año contra Aguilera. El procedimiento arrancó con unas declaraciones iniciales a los implicados y posteriormente se trasladó el caso al Juzgado de Vila-real, donde sigue.