Sanidad deniega el mamógrafo en Onda porque estaría «infrautilizado»

La Conselleria de Sanidad tumba la petición del equipo de gobierno de Onda que lidera Carmina Ballester de instalar en el municipio un mamógrafo con toda la dotación del personal sanitario necesario para la detección precoz del cáncer de mama, que atendería tanto a las vecinas de esta localidad como de otras de la Serra d’Espadà. El departamento que encabeza Ana Barceló deniega la petición trasladada por la alcaldesa al considerar que el servicio estaría «infrautilizado», ya que el programa «sigue criterios de densidad de población y no de superficie territorial».

Ballester argumentó la medida al considerar que además de beneficiar a más de 4.000 mujeres de Onda, el servicio pretendía cubrir población de la comarca, por lo que esta sería mucho mayor. No obstante, desde Conselleria explican que «los recursos disponibles en la Comunitat (29 equipos en 23 localizaciones) tienen que atender a criterios de sostenibilidad. No pueden existir mamógrafos infrautilizados, por lo que si se aplicasen los criterios propuestos por el Ayuntamiento no se podrían asumir los mismos para todo el territorio. Así, la población diana que atienden las unidades de prevención de cáncer de mama (UPCM) ronda las 25.000 a 30.000 mujeres, mientras que la población de Onda es alrededor de 4.000 mujeres de 45 a 69 años», puntualizan.

requisitos // Para valorar la propuesta del consistorio han atendido criterios «de eficacia y calidad, la complejidad que conlleva la creación de una nueva unidad, la población diana de Onda y municipios circundantes, la proximidad de la ciudad de Castelló, situada a 21 kilómetros (en Requena y Vinaròs existen unidades ubicadas en los respectivos hospitales por la lejanía de los centros de referencia a las UPCM para facilitar su accesibilidad) y el hecho de que las mujeres acuden al programa cada dos años».

No obstante, plantean que dado que el programa invita habitualmente a las mujeres a participar por municipios, «sería posible acordar con la UPCM los días de invitación de las mujeres, para que desde el Ayuntamiento se faciliten medios de transporte que trasladen a las mujeres hasta la unidad, favoreciendo así la accesibilidad al programa».

Sin embargo, la respuesta de Sanidad --que también ha sido remitida al Ayuntamiento de Onda-- no ha menguado las pretensiones del equipo de gobierno popular. «Seguiremos trabajando de la mano con los colectivos contra el cáncer del municipio para reivindicar este servicio», apuntan fuentes municipales. En este sentido, desde el ejecutivo local barajan varias formulas para tratar de conseguir la instalación del mamógrafo, desde reunirse de nuevo con los responsables de la Conselleria a presentarlo a través de una moción en el pleno, ya que se trata de una unidad «necesaria» para la zona. La ampliación del servicio de radiología es otra de las reivindicaciones de la primera edil.