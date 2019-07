Onda ya tiene reina para sus fiestas patronales dedicadas al Santísimo Salvador, la Virgen de la Esperanza y San Roque. Se trata de Simona Slatinská, una joven de 20 años de origen eslovaco que actualmente está trabajando en un supermercado. Ella será la máxima representante festiva durante la Fira 2019 que se celebrará del 18 al 27 de octubre. Será proclamada el 12 de octubre convirtiéndose en la primera reina de procedencia extranjera en la localidad ondense. Será entonces cuando releve a su antecesora en el cargo, Anna Peña. En esta nueva aventura, la joven estará acompañada por su dama de honor, Elisabeth Brun.

--¿Cuándo llegó a Onda?

--Llegué a Onda siendo muy pequeña, con apenas cinco años. Vine con mis padres de vacaciones y les gustó tanto España que al final decidieron quedarse.

--¿Qué es lo que más le agrada de su pueblo de adopción?

--Lo que más me gusta de Onda son, sin duda, sus fiestas y, en especial, la Fira d’Onda.

--¿Aún visita Eslovaquia? ¿Qué es lo que más recuerda de su país de origen?

--Sí, sigo yendo a Eslovaquia cada año y lo que más añoro es la vegetación, los paisajes verdes, los parques naturales y el contacto directo con la naturaleza.

--¿Qué se siente al ser la primera reina de los festejos de Onda procedente de otro país?

--Para mí es un orgullo ser la primera reina, pero, aunque procedo de otro país, he crecido aquí. Me siento una ondense más.

--¿Cómo vivió su elección?

--Estaba muy nerviosa y con la esperanza de que me eligieran. Al escuchar mi nombre me emocioné muchísimo. No me lo creía. La elección de reina se hace mediante sorteo y, cuando dijeron mi nombre, me hizo mucha ilusión y me emocioné.

--¿Y cómo surgió presentarse?

--Desde pequeña me hacía muchísima ilusión ser reina, pero quienes de verdad me dieron el empujón definitivo para presentarme fueron mis amigas.

--Elisabeth Brun es su dama de honor, ¿la conocía de antes?

--Sí, Elisabeth es amiga mía y somos de la misma peña.

--¿De qué manera afronta esta responsabilidad?

--La afronto con muchas ganas, sobre todo, por representar a mi pueblo y conocer gente nueva. Además, al ser la reina, espero disfrutarlas desde otra perspectiva mucho más emocionante.

--¿Cómo vivió su primera Fira?

--Las primeras fiestas patronales en Onda fueron increíbles, como todas las que he vivido desde entonces. Son unos días de mucha actividad y diversión.

--¿Qué es lo que más le gusta hacer esa semana?

--Sobre todo, pasarla con mis amigas, ir a los toros, ya que soy representante de la asociación cultural taurina la Montera, y juntarme con los TEO’S, mi peña.

--¿Ha estado implicada en las celebraciones desde siempre o ha ido surgiendo poco a poco?

--Lo cierto es que ha ido surgiendo poco a poco. De pequeña no tenía tanta libertad, pero conforme me hice mayor me iba interesando más por la Fira.

--¿Qué significa para usted ser la reina de las fiestas de Onda?

--Es una experiencia única que solo se vive una vez y espero disfrutarla al máximo.