Sorpresa en La Vilavella: Manel Martínez (PSPV) será el alcalde

Campanada en La Vilavella. El Partido Popular e Independents per la Vilavella gobernarán en coalición pese a tener un pacto previo al pleno municipal. Finalmente será así Manel Martínez quien siga como alcalde de la localidad, por lo que gobernará en minoría.

Pese al acuerdo previo entre PP e Independents per la Vilavella, el número 1 de la lista popular Abelardo Zaragoza no ha comparecido en el pleno, impidiendo que dicho entente fructifique. El socialista será el primer edil gracias a sus cinco concejales. Los independientes ostentarán dos ediles, por los cuatro del PP de Abelardo Zaragoza, del que se desconoce los motivos por los que no ha asistido al pleno.