Ultiman el proyecto para integrar el puerto de Burriana con la ciudad

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, asegura que ultiman los detalles de la redacción del proyecto Port-Ciutat, dirigido a integrar el recinto portuario con el casco urbano. El anuncio lo realiza después del encuentro mantenido con el director general de Puertos de la Generalitat, Emilio Obiol, para conocer los avances realizados en este sentido desde el organismo autonómico, que facilitará un mejor aprovechamiento de los espacios públicos como áreas de ocio.

Al respecto, Safont incide en que la redacción de este plan está en marcha desde hace más de un año. «Queremos abrir el puerto a los vecinos para hacerlo más accesible y ampliar las zonas lúdicas», indica la munícipe, quien explica que entre las medidas contempladas «está la construcción de un paseo blando que servirá para conectar el paseo marítimo con la avenida Mediterránea», concreta. También plantean la reordenación de un espacio adjunto a la cofradía de pescadores que actualmente funciona como aparcamiento de vehículos, para destinar esa superficie a crear una zona de juegos infantiles. Safont destaca que ambas administraciones están «muy interesadas en sacar adelante este proyecto que contribuirá a poner en valor el área de Burriana Nova y el puerto pesquero, que son dos espacios muy importantes de la franja marítima» que pretenden abrir «y así dar a conocer esta riqueza burrianense», puntualiza.

INVERSIÓN // Hasta que la redacción del proyecto de integración no concluya no se podrá conocer el presupuesto necesario para ejecutarlo, pero la alcaldesa anticipa que la inversión nacerá de la colaboración entre la Generalitat y el propio Ayuntamiento, y no descarta la implicación de otras administraciones.