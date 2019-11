Unanimidad en Betxí para traer los restos del Valle de los Caídos

Unanimidad en Betxí para reclamar oficialmente el retorno de los 76 enterrados en el Valle de los Caídos. El alcalde, Alfred Remolar, de Compromís, logró ayer el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PP --el único en la oposición en el municipio-- para aprobar la declaración institucional y solicitar la devolución de los restos de los fallecidos en la localidad cuyos cadáveres fueron enviados en la década de los 50 para ser enterrados en el Valle de los Caídos.

Remolar defendió la moción «por dignidad humana», ya que persigue que «descansen en paz de una forma digna». Por ello, el objetivo es que se entierren en el cementerio municipal hasta que sean reclamados por sus familiares con las garantías jurídicas.

El portavoz del PP, Ximo Campos, mostró su respaldo a la propuesta de Compromís. «Aunque la ley de memoria histórica ya lo contempla y en todos estos años no se ha reclamado, no me voy a oponer a esta medida», indicó. «Pero también estoy a favor de que se recuperen todos los que están enterrados en las cunetas, sean del bando que sean, tras la contienda», añadió Campos.

El Partido Popular es la única fuerza que no participa en la gestión municipal en Betxí. Remolar (obtuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones del 26-M) ofreció al resto de formaciones políticas que obtuvieron representación, es decir, el PP (2 ediles), PSOE (2 ediles) y Unides Podem (1 edil) de asumir alguna concejalía, y el concejal popular es el único que, en el último momento, declinó la propuesta.