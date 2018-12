Urgen a la CHJ que autorice reparar los daños de la gota fría

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert reiteró ayer su petición de poner solución a los retrasos que acumula la Confederación Hidrográfica del Júcar para autorizar a los consistorios a intervenir en zonas afectadas por las lluvias del pasado mes de octubre. En una reunión mantenida el 27 de noviembre en Benicarló, con presencia de numerosos municipios de la provincia damnificados por la gota fría, el alcalde y el concejal de Urbanismo expusieron la problemática que supone que el ejecutivo local no pueda reparar los daños en pasos y barrancos que dependen de la CHJ.

«Se trata de una problemática que afecta de la misma manera a todas las poblaciones», indican fuentes municipales. Al respecto, el alcalde xivertense, Francisco Juan Mars, señala: «Tenemos los recursos económicos y técnicos para llevar a cabo estas intervenciones, pero mientras la Confederación no nos dé el visto bueno, no podemos hacerlo y estas zonas no están en condiciones para que se pueda transitar. Por eso pedimos que el proceso no se alargue todavía más».

Desde el Ayuntamiento también han enviado una carta al director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, recordándole el compromiso adquirido de convocar un encuentro con representantes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, de la CHJ y de responsables municipales con el fin de desbloquear esta situación.

el BALANCE // En un primer balance, los técnicos municipales cuantificaron las afecciones sufridas en todo el término por el episodio de alerta roja en torno a los 3,5 millones de euros.

La gran extensión del mismo (es el segundo más grande del conjunto de la provincia) hizo que fueran muy cuantiosas. En concreto, 250 kilómetros de caminos rurales se vieron afectados, por lo que calculan que los daños en este ámbito llegarán incluso al millón de euros.