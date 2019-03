La Vall aprende a educar por la paz

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebra el sábado el II Congrés d’Educació per la Pau, un proyecto que comenzó hace dos años con el objetivo de difundir los valores de la paz, la convivencia, la solidaridad, el respeto, la integración y la resolución pacífica de conflictos desde un punto de vista relacionado con la educación y la docencia.

Esta iniciativa de las concejalías de Educación y la Cultura tuvo lugar en el vestíbulo del Auditori. La alcaldesa, Tania Baños, y los concejales del área, Carmen García y David Lluch, dieron la bienvenida a los participantes antes de dar paso a los ponentes de la mesa redonda: Arcadi Oliveres, presidente de la Associació Justícia i Pau; Sofia Herrero, coordinadora de la Càtedra Unesco de Filosofia per la Pau de la UJI; moderados por Tica Font, fundador del Centre d’Estudis per la Pau.

La jornada se completa con los talleres prácticos Desmilitaritzar les ments per a una educació per la pau i la no-violència a cargo de Edgar Vega, Els murs de la vergonya: destruïm barreres, construïm pau’ de Grup Eirene, y Educació per la pau i aprenentatge-servei: estratègies per a conéixer, interpretar i transformar la realitat, de Óscar Chiva.

Lluch y García han recordado que la primera edición de este congreso fue “una propuesta de Vicent Martínez Guzmán, para recuperar la filosofía de lo que fue el primer Museu de la Pau”. Y “gracias a su memoria hoy tenemos tres ponentes de lujo, que siguen con su legado y que hacen de la Vall d’Uixó un referente en cultura de paz”.

Para finalizar, Baños ha señalado que “la igualdad y la paz” deben ser “la base de nuestra sociedad, para hacer de este mundo un lugar mejor del que nos encontramos”.