La Vall d'Uixó premia a los mejores estudiantes de la localidad

La excelencia en clase tiene premio en la Vall d’Uixó. El Ayuntamiento entregó los galardones a los 14 mejores expedientes académicos del pasado curso 2019-2020, el cual estuvo condicionado por el estallido en marzo de la crisis del coronavirus.

El acto institucional público de reconocimiento estuvo también marcado por la pandemia y, ante ello, se celebró en la biblioteca municipal con reducción de aforo y con todas las medidas de seguridad para evitar contagios del covid-19. La cita sirvió para rendir homenaje a los alumnos que sacaron las notas más altas de la ciudad en los cursos de Bachillerato, los ciclos formativos y en el conservatorio.

Laureles académicos

Los laureles académicos, que entrega la Concejalía de Educación, recayeron este año en: Coral Rodríguez Puertas, Borja Martínez Sánchez, Assumpta Burguete i Diago, David Buendía Carrión, Ana Artero Badenes, Alberto Segarra Borrás, José María López López, Julia Alarcón Marín, Carla Alajarín Esteban, Lluís Chorvà Montesinos, Elena Rosselló Torres, Natalia Adrián Castelló, Adrián Portalés Cuadra y Marta Sánchez Fenollosa.

La concejala de Educación y primera teniente de alcaldesa, Carmen García, señaló que «estos premios son el reflejo de muchas horas de sacrificio, dedicación y esfuerzo», e hizo hincapié en que los han logrado en un momento «que no es fácil, ya no solo por la pandemia, sino porque vivimos en la sociedad de la rapidez, la inmediatez, las distracciones y los cambios». No obstante, animó al alumnado de excelencia a «seguir sacando lo mejor de vosotros mismos, porque será positivo también para la sociedad».

Una herramienta de igualdad

Por su parte, la alcaldesa, Tania Baños, defendió la educación pública «como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades» y mostró el compromiso del Ayuntamiento «en seguir mejorando las instalaciones educativas y contribuyendo a la mejora del sistema, para que no solo ofrezca formación académica sino también en valores».

En la cita también intervinieron Modest Beltrán, director del IES Botànic Cavanilles y representante de los IES en el Consejo Escolar Municipal; y por videoconferencia lo hizo María Núñez Barrachina, joven vallera que después de doctorarse en Biotecnología y Farmacología trabaja en uno de los equipos de investigación más importantes del mundo, en la Universidad de Harvard.



Del colegio a tener trabajo

El consistorio reparte estos galardones desde hace años con el objetivo de promover políticas públicas que favorezcan la emancipación joven y la autonomía personal con itinerarios individualizados, así como un sistema de protección social que garantice unos ingresos mínimos y un apoyo profesional en la transición de la escuela al trabajo, con una apuesta por la inserción sociolaboral, el acceso a la vivienda y la inclusión.