La Vall instala por primera vez una pista de hielo hasta el 6 de enero

La programación especial de la Navidad llega a la Vall d’Uixó cargada de novedades. La principal será la instalación, por primera vez en la ciudad, de una pista de hielo de la que podrán disfrutar los vecinos de todas las edades entre los días 23 de diciembre y 6 de enero, en la plaza del Mercado.

La iniciativa surge de la Concejalía de Comercio que dirige Jorge García, como un aliciente más para animar las compras en una de las campañas más importantes de cuantas se organizan a lo largo del año. Y su desarrollo es bastante similar al que viene aplicándose desde hace tiempo vinculado a la Fira d’Atraccions, que también se instala en la localidad hasta el día de Reyes.

Como declara García, «las personas que realicen alguna adquisición en los comercios tradicionales de la Vall d’Uixó obtendrán entradas gratuitas para poder utilizar la pista de patinaje».

Eso no quiere decir que no se puede disfrutar de esta atracción sin tíquet regalo, «solo que la gratuidad se establece en exclusiva como incentivo por consumir. Quienes no obtengan esos boletos, podrán adquirir una entrada», concreta el edil vallero.

Es importante que cualquier usuario tenga en cuenta que se ha establecido un horario de actividades, dado que en la pista también se realizarán exhibiciones o clases especiales para niños, con la colaboración de entidades como el Club de Patinatge Canet d’En Berenguer, o taller de iniciación a cargo de Jesús Arbanies y Jorge Aparici. Además, han previsto una visita de Papá Noel para el día de Nochebuena.