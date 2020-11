Un vecino de Almenara localiza a su perro tras darlo por perdido y ve que ya ha sido adoptado

El día a día está lleno de pequeñas historias que merecen ser contadas y este es uno de esos casos. Porque cuando parecía que ya se había relatado el final feliz de un curioso episodio protagonizado por un grupo de espeleólogos y un perro resultó que ese final todavía no estaba escrito.

Hace unos días, Mediterráneo relataba el episodio protagonizado por el Espeleo Club la Vall en septiembre, cuando cuatro de sus integrantes se aventuraron a desentrañar los misterios de la cueva La Francuda de Almenara. Su incursión no solo sirvió para conocer algunas de sus características, sino también para salvar la vida a un pequeño can que se había caído en su interior y que, de no haber sido por ellos, habría muerto allí atrapado.

La segunda parte de ese final feliz no es menos conmovedora. Porque un vecino de Almenara, José Vicente Forner, al leer el periódico, se llevó la gran sorpresa de comprobar que se trataba de Pascualet, el perro que perdió a finales de agosto y al que buscó infructuosamente durante días.

«A todos nos extrañaba que un perro con su edad, tiene más de 10 años, se perdiera o lo robaran», explica. Revisó balsas, preguntó a diestro y siniestro, a compañeros cazadores, como él. Pero nadie lo había visto «y no se nos pasó por la cabeza que hubiera podido caer en la cueva».

Reencuentro gracias a la difusión de la noticia

La difusión de su particular descubrimiento por parte del Espeleo Club la Vall y su reproducción en las páginas de este diario fueron providenciales para José Vicente, que emocionado por el hallazgo, buscó a los rescatadores y los encontró. Les agradeció lo que hicieron y, claro está, se interesó por recuperar al animal.

Pero el destino del can había cambiado. «Me dijeron que Pascualet tiene ahora una nueva familia y, aunque quería recuperarlo, tuve que aceptarlo. Espero que esté bien cuidado», dice.

Sobre lo sucedido, José Vicente, que es cazador, insiste en un hecho: «Ni abandoné ni tiré a mi perro en la cueva, de hecho, lo busqué hasta que tuve que aceptar que no lo encontraría».