Los vecinos de Burriana critican el "caos" para circular por las calles del centro

Los residentes del casco histórico de Burriana reclaman una norma clara para regular el tránsito y el aparcamiento de vehículos en sus calles porque, después de su reciente peatonalización, han salido a la luz peligros como la circulación de coches a más velocidad de la permitida, la falta de información sobre si está permitido aparcar o la señalización inadecuada de los vados, por ejemplo.

Problemas que han provocado un «caos circulatorio» en momentos puntuales, por lo que los vecinos, pese a estar muy satisfechos con la mejora de las calles, piden al Ayuntamiento que informe a la ciudadanía sobre la prohibición de estacionar y que la ordenanza sobre vados contemple cómo señalizarlos en este tipo de vías donde los bordillos han desaparecido y, por lo tanto, no se pueden distinguir con pintura amarilla.

Y es que en los últimos dos años el consistorio ha emprendido la reforma de muchas calles del centro, eliminando las estrechas aceras y nivelando la calzada para comodidad del peatón.



Mejorar la seguridad vial

Los vecinos explican que están «muy contentos» con las obras realizadas, pero remarcan que se trata de un barrio donde vive gente mayor y, cuando salen de sus casas, «se topan con el peligro de tener los coches muy cerca porque van muy rápido y es muy inseguro».

También muestran sus dudas sobre si los vehículos pueden seguir aparcando en viales como el de Santa Teresa, el último en peatonalizar, porque a quienes tienen su domicilio allí sí se les ha informado de que no está permitido, pero «los que no viven en la zona no lo saben y no se les denuncia», alegan. Por ello, piden a las autoridades que informen al conjunto de la población y que retiren las señales de alternancia de aparcamiento para acabar con la confusión.

Por otra parte, proponen que la ordenanza municipal que regula los vados concrete cómo señalizarlos adecuadamente en donde se haya retirado el bordillo. «Por ejemplo, hay un garaje con doble vado y cada dos por tres tiene que venir la grúa a retirar un vehículo porque, como no está visible, los coches aparcan», ilustran.

Con todo, su principal petición, aunque tildan a la mejora de «estupenda», no es otra que el Ayuntamiento les consiga aclarar si «se puede aparcar o no, porque entendemos que, al ser peatonal, no debería estar permitido».