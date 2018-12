La verdad sobre el nicho 'fantasma' en la Vall d'Uixó

A pesar de que una jueza autorizó al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó hace meses a hacerlo, ayer fue el día elegido por el equipo de gobierno para abrir el nicho en el que supuestamente reposaban los restos de un hombre de 82 años, fallecido el 11 de agosto del 2014, Aitor Iureta Oteiza.

La lápida cubría la que posiblemente es la sospecha que ha perseguido con más insistencia al anterior alcalde vallero, Óscar Clavell, durante la legislatura, desde que los miembros del tripartito recibieron la advertencia de que la sepultura 46 del cementerio estaba vacía porque, como declararon ante la juez en el proceso de instrucción del caso --archivado al considerar que no se había cometido delito--, habían ordenado correr el turno que establece la ordenanza municipal del camposanto con el fin de beneficiar a una tercera persona.

SEÑALADO

Desde el primer día, la persona hacia la que todos los dedos apuntan como posible autora no ha dado razón alguna sobre el fondo de la cuestión. Tampoco lo hizo ayer, tras desvelarse un secreto que en realidad no lo era tanto: Aitor Iureta es un nombre inventado y la lápida fue una treta para ocultar un trato de favor. Así lo denuncia la concejala responsable del camposanto, Francesca Bartolomé quien, a pesar de lo peculiar del hecho, no duda en incidir en la gravedad de las consecuencias del mismo.

La edila socialista es contundente. Habla de que lo que se probó con la apertura del nicho «es más grave de lo que parece. Es toda una burla a la ciudadanía, a la democracia y a los políticos que trabajan con decencia», destaca.

ÓRDENES DIRECTAS

Ya en la comisión de investigación que abrió el equipo de gobierno para esclarecer los hechos, las declaraciones de los testigos expusieron que el alcalde popular «dio la instrucción de no seguir el orden de enterramiento para beneficiar a un colectivo con claras intenciones electorales», afirma Bartolomé.

En ningún momento del proceso (ni administrativo, ni judicial) se ha puesto en duda que el nicho estuviera vacío. Sin embargo, la jueza no vio delito. Consideró que no había malversación porque, aunque el alquiler de estas sepulturas cuesta 1.000 euros (por 50 años), el hecho de que esté vacía significa que ese dinero todavía se puede ingresar, por lo que las arcas públicas no se verían afectadas.

En cuanto a la prevaricación, la magistrada expuso que el Ayuntamiento no se ha visto perjudicado. Los únicos responsables serían los trabajadores públicos que, conociendo la falsedad de los hechos, consintieron la comisión de la irregularidad. Por no ir contra los funcionarios es por lo que el tripartito dará por concluido el proceso judicial y se centrará ahora en las responsabilidades políticas.

Óscar Clavell se limita a recordar que la Fiscalía archivó la denuncia en primera instancia y que la jueza desestimó la causa por las razones expuestas. Sobre la pregunta principal que se desprende de toda esta historia: ¿Por qué? No hay respuesta.