El viento deja rachas de más de 100 km/h en el interior de Castellón

El viento no dio tregua durante la jornada festiva de este martes y sopló con fuerza en el interior, donde las rachas llegaron a superar los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia. Es el caso de Fredes, que fue el municipio con los valores más elevados de toda la Comunitat Valenciana. No en vano, según datos de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento alcanzó los 104 km/h por la tarde en esta localidad, siendo de 103 km/h de madrugada:

Rachas de viento en km/h registradas de madrugada:

Fredes: 103

Vilafranca: 82

Morella: 67

Montanejos: 62

Jávea/Xàbia: 54

Torreblanca: 52

Alcoy/Alcoi: 51 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) December 9, 2020

No obstante, no fue la única que sobrepasó la barrera de los 100 en Castellón, ya que por la mañana la Pobla de Benifassà sufrió rachas de 102 km/h. No muy lejos se quedaron en Vilafranca (89) o Morella (88), que también sintieron el vendaval en sus carnes. Montanejos o Atzeneta fueron otros municipios en los que el viento se dejó notar con fuerza.

Por suerte, las virulentas rachas no estuvieron acompañadas de daños significativos, ya que los bomberos de la Diputación solo registraron una incidencia a lo largo de la jornada. Fue en Caudiel, donde el Consorcio movilizó a los efectivos del parque del Alto Palancia de Segorbe para revisar uno de los cuatro lavaderos públicos de esta localidad, después de que el tejado de una de estas construcciones tradicionales se viniera abajo por el viento. La estructura había sido rehabilitada recientemente por los alumnos participantes en un taller de empleo.

En concreto, el temporal partió una de las vigas de carga y toda la tramada se desplomó, por lo que los bomberos desplazados se encargaron de retirar los escombros y las viguetas que quedaban apoyadas sobre la segunda viga de carga. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.



Pronóstico para los próximos días

Según informó Aemet, seguirá soplando mucho viento de noroeste y oeste en la Comunitat hasta el sábado, sobre todo en el interior, donde continuarán las fuertes rachas. El pronóstico es que disminuirá la intensidad a partir del domingo.