Vinaròs cancela los actos del Carnaval 2021

Ni desfiles ni reyes ni reinas ni casetas. La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs decidió ayer la anulación de los actos más multitudinarios del Carnaval 2021. Así lo anunció mediante un comunicado, «ante la actual situación sanitaria» del coronavirus.

La cancelación de los actos masivos significa que no habrá grandes desfiles. Tampoco gala de las reinas y las habituales casetas de las comparsas.

«El trabajo de confección y preparación de las fantasías que lucen las reinas del Carnaval hace imposible posponer más esta decisión», explica la Comisión, que señala este como «el principal motivo de realizar una reunión de urgencia con las comparsas», en la que se valoraron los posibles escenarios y se debatieron las diferentes posibilidades, optando finalmente por la cancelación de los actos de mayor riesgo, al acoger aglomeraciones de gente.

«Se hace prácticamente imposible la instalación de un recinto como el de las casetas, un espacio donde se producen comidas y cenas de hermandad entre las comparsas, donde se congrega la mayoría del ocio nocturno», apuntan. En la misma línea, desde la Comisión argumentan la cancelación de los grandes desfiles «con miles de vecinos y visitantes», o la gala de las reinas «donde en la pasada edición se congregaron más de ocho mil personas».

«Por todo ello se ha decidido que el Carnaval de Vinaròs no tendrá ni reyes ni reinas y que los actos más multitudinarios no se realizarán», asevera la Comisión. No obstante, en el comunicado abre una puerta para la organización de otro tipo de actos alternativos que se puedan ajustar a la nueva realidad que marca el covid. «Tanto por parte del Ayuntamiento como de la Comisión y las comparsas se estudiará y se trabajará para la realización de un Carnaval diferente, con todas las medidas sanitarias requeridas», finalizan.