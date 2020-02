Vinaròs sufre otro desprendimiento en el paraje natural de Sol de Riu

Los efectos de la borrasca Gloria en el litoral vinarocense siguen haciéndose notar y en parte de la costa de la zona turística norte, en el paraje natural de Sol de Riu, se ha producido un nuevo e importante desprendimiento.

En esta ocasión, el derrumbe ha afectado incluso a una zona que servía de lugar de descanso y mirador, desprendiéndose parte de una barandilla de madera, además del hito que delimita la Zona Marítimo Terrestre.

Esta zona del litoral vinarocense, que linda con la vecina localidad de Alcanar (Tarragona) es uno de los dos grandes espacios verdes que quedan en el término municipal de Vinaròs y uno de los 14 ámbitos marcados en el Pativel de protección prioritaria. El paraje, muy cercano a la desembocadura del río Sénia, es rico en flora y ofrece un recorrido de 1,4 km en el que puede descubrirse cómo ha sido la costa durante cientos de años antes del desarrollo urbanístico, además de ofrecer vistas interesantes al Delta del Ebro. Suele ser un lugar visitado por los vinarocenses tanto a pie como en bicicleta.

antecedentes // El entorno ya ha sufrido importantes desprendimientos anteriormente. Uno de los más recientes ocurrió en el 2017, cuando afectó a una zona de tránsito y una de sus calas.

La Dirección General de Costas realizó entonces actuaciones centradas en el reacondicionamiento del acantilado de la playa, mediante la eliminación de las cuevas y grietas que formaron y el acopio de las grandes rocas desprendidas en la pared del acantilado para protegerlo de temporales, una rampa para dar acceso a la citada cala y una valla de madera de protección en lo alto para la gente que paseaba por allí.

No obstante, en esta ocasión, el alcalde, Guillem Alsina, explicó que Costas ya les informó en su momento que al ser este entorno un paraje natural --en el que no hay viviendas, a diferencia de la coste norte de Benicarló, donde sí hay y ya existe un proyecto para proteger la zona-- no hay previstas actuaciones más allá de retrasar el deslinde para garantizar el paso de peatones y bicicletas. «Lo más importante para nosotros ahora es restablecer las zonas turísticas norte y sur, donde hay numerosos daños, y ahí sí que pedimos ayuda», añadió.