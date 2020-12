Vinaròs tendrá desfile de Reyes y Benicarló, por las redes

La proximidad de la Navidad hace que cada vez más municipios desvelen cómo recibirán el 5 de enero a los Reyes Magos en plena era covid. Ayer fue el turno de los dos municipios más poblados del Baix Maestrat: Vinaròs cambió de opinión tras no prever en un principio la organización de la cabalgata y habrá desfile, mientras que en Benicarló toda la programación se limitará a ser telemática, a través de la televisión y las redes sociales del Ayuntamiento.

En el caso de la primera localidad, el concejal de Proyección Festiva, Marc Albella, explica que el motivo de la celebración final del acto se debe al cambio de la normativa. «Cuando presentamos la programación de Navidad no era posible realizar las cabalgatas itinerantes y propusimos un espectáculo televisado, pero ahora nos adaptamos a ella, como ya teníamos previsto», comenta.

Así, tras el espectáculo de recibimiento a Sus Majestades, que tendrá lugar en la plaza de toros y que será retransmitido por televisión sin presencia de público, realizarán una «salida rápida por la mayoría de calles de Vinaròs, pero sin la fastuosidad habitual».

Albella matiza que los vecinos deberán seguir el desfile desde los balcones, ya que quieren evitar aglomeraciones. «La cabalgata no podrá pasar por todas las calles porque estamos en una situación aún complicada. Será amplia y rápida, todo lo diversa y generosa posible, pero discreta y testimonial, solo para que los niños vean que los Reyes no los han dejado de lado y que también están en Vinaròs en momentos difíciles», remarca, y lamenta que el asunto haya pasado a la esfera política.



ACTO TELEVISADO / Mientras, en Benicarló, la llegada de los Reyes de Oriente no supondrá una cabalgata como tal, ya que será únicamente telemática: la emitirán en directo por televisión (Canal 56) y por las redes oficiales del consistorio y de la comisión de fiestas.

Así lo explica el edil del área, Pedro Manchón, que cuenta que el desembarco de Melchor, Gaspar y Baltasar se inspirará en el cuento literario de L’Estel del Collet, que marca que cada rey llegaba a la localidad por una senda, de modo que uno seguirá la ruta de los castillos, otro la de las ermitas y otro la de los aljubs. «Retransmitiremos por horas su llegada a Benicarló, el encuentro entre ellos, la recepción por parte de la alcaldesa en el ayuntamiento y el discurso que hacen a los niños», relata.