Vinaròs urge al Gobierno un plan integral para proteger su costa

El Ayuntamiento de Vinaròs solicita al Gobierno un plan integral de protección de la costa. El alcalde, Guillem Alsina, manifestó que en el 2009 existía un proyecto valorado en seis millones para regenerar las playas y construir nuevos espigones con el fin de preservar el paseo marítimo, pero que tras aprobarse, en el 2011, la declaración de impacto ambiental, «entró a gobernar el PP y finalmente no se desarrolló».

La petición al Ejecutivo central se acordó en el último pleno, a través de una moción presentada por los populares. Aunque la aprobación fue unánime, el punto no estuvo exento de debate. El portavoz del PP, Juan Amat, señaló que su formación «no se va a contagiar de la pasividad del PSOE. Es absurdo lamentarnos cada año de los destrozos que nos ocasionan los temporales, a la vez que no se adoptan las medidas necesarias para minimizar los daños de otros futuros porque mientras otros municipios se mueven y se posicionan frente al Ministerio, Vinaròs sigue instalado en un conformismo que nos condena a la irrelevancia». «Si hay 1,9 millones de euros para hacer tres espigones en Benicarló que nos explique el alcalde y el PSPV-PSOE local como es que no hay ni un euro para proteger la costa de nuestra ciudad», indicó. A este respecto, la edila de Obras y Servicios, Carmen Morellà, acusó a Amat de «no tener claro lo que es una valoración económica de daños global y la aportación que Costas realiza en lo que se refiere a su dominio».

En este sentido, Alsina afirmó que harán «todo lo posible para que en abril se pueda disfrutar de las playas y calas en óptimas condiciones, y si hay que invertir recursos municipales lo haremos». «No es cierto que Vinaròs recibirá solo el 20% de los daños; este porcentaje es una ayuda directa en lo que concierne a Costas y, además, a ello hay que sumar los importes de las subvenciones que ya hemos solicitado», concluyó el primer edil vinarocense.

Piden a Renfe un mejor servicio

Por otra parte, en el último pleno se aprobó por unanimidad una moción presentada por el PP para pedir a Renfe que ofrezca «un servicio ferroviario digno» y la activación del Plan Cercanías 2017. Urgen recuperar la venta de billetes en taquilla de 13.00 a 14.00 horas y que el primer tren salga a las 6.25 horas y no a las 5.45.