«Yo votaría no al macrovertedero en Onda, pero si gana el sí, fair-play»

Tres meses después de tomar posesión de su cargo al frente del consistorio de Onda, tras arrebatar la alcaldía al PSOE, Carmina Ballester repasa sus primeras medidas y marca su hoja de ruta.

--El pleno aprobó la propuesta de consulta popular al Gobierno sobre el macrovertedero e incineradora de animales muertos de Reciplasa, la primera consulta de este tipo que se hace en Onda.

-Creemos que son decisiones de mucho calado que comprometen e hipotecan a los vecinos como mínimo a 30 años y consideramos que era importante consultarles. En el año 1999 cuando se abrió el primer vertedero se hizo de una manera unilateral, por parte del partido socialista, y en el año 1994 y el año 2009 cuando se planteó la segunda ampliación del vertedero nuevamente se hizo sin consultar a los vecinos. Onda ha dado durante 24 años muestras de una solidaridad absoluta con la provincia de Castellón. Creemos que es un momento de buscar soluciones pero que pasen porque sean otros municipios los que también hagan un ejercicio de solidaridad.

<b>--</b>Usted personalmente no está a favor de que se haga allí.

-Yo, personalmente, no. Yo votaría que no, pero si sale el sí acataré, por supuesto. La consulta no es vinculante y si una mayoría de mis vecinos considera que el lugar idóneo para esas instalaciones es Onda, fair-play absoluto.

--Y si los vecinos dijeran mayoritariamente que no, ¿qué le diría al diputado de Residuos, Ignasi Garcia, que manifestó que se trata de un asunto supramunicipal y no le corresponde solo a Onda tomar la decisión?

-Yo voy a defender los intereses de mis vecinos en el marco de la más absoluta legalidad. Yo entiendo que Reciplasa tome sus decisiones y con el mismo respeto ellos tienen que entender que yo debo defender los intereses de mis vecinos y su salud.

--<b>El informe de Intervención del segundo trimestre del 2019 refleja un déficit en las arcas municipales de 3,3 millones de euros, que ustedes achacan al anterior equipo de gobierno socialista. Con esta situación económica encima de la mesa, ¿podrá cumplir todo su programa o dejará en el cajón algún proyecto?

</b>-Gobernar es tomar decisiones y priorizar. Creo que vamos a poder llegar a todo el programa. Estoy convencida de que con una gestión eficaz, rigurosa y seria de los recursos de Onda, vamos a conseguir reconducir esta situación y poner en marcha todos los compromisos asumidos.

<b>--En la escala de priorizaciones, ¿cuáles serán los proyectos y medidas más próximas?</b>

-Con carácter inmediato tenemos el tema de la enfermera escolar que la vamos a tener ya en marcha en este curso. Espero antes de que termine el año tener a los profesionales en los colegios. Estamos trabajando también en poner en marcha la tecnología del botón del pánico. Estamos muy ilusionados, porque nosotros queremos tutelar la formación y la investigación de esa propia tecnología. Queremos que la carga de la inversión esté en la tecnología y en la investigación y que el botón sea un dispositivo muy económico para que puedan disponer de ellos todos los vecinos que puedan sentirse en una situación vulnerable.

<b>--¿Cómo funcionará ese botón? </b>

-Queremos que algo tan sencillo como un doble clic ponga en marcha todo un protocolo de actuación de la Policía Local con una geolocalización de la persona que se puede encontrar en un momento en una situación vulnerable o de miedo y más allá de ir a buscar algo que ya existía lo vamos a generar y producir desde el propio ayuntamiento. Vamos a invertir en talento e ingenio y en investigación.

<b>

--Otra de sus propuestas es la instalación de un mamógrafo y su equipamiento para la detección precoz del cáncer de mama. ¿Cuándo se pondrá en marcha?</b>

-La primera reunión ya la he tenido con el director general de Salud Pública. Podremos todos los recursos a nuestro alcance para conseguirlo cuanto antes, pero al final la decisión depende de la Generalitat valenciana.

<b>-- ¿A cuánta gente beneficiará?</b>

-En Onda, calculo que a alrededor de 4.600 mujeres. Pero evidentemente si hiciéramos un centro de referencia, porque ya tenemos el primer centro de salud que tiene radiología, podíamos dar cobertura a todos los municipios de la zona de la Serra d’Espadà.

<b>--Una de las reivindicaciones históricas es un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Sus antecesores en el cargo no han tenido mucha suerte en sus negociaciones con el Gobierno para su construcción. ¿Qué pasos va a dar? </b>

-En estos momentos estamos en contacto con el coronel. Hemos remitido cartas a todas las instancias solicitando que tengan en consideración el cuartel. Presta servicio a toda el área de la Serra d’Espadà y las instalaciones están profundamente deterioradas. Por parte del Ayuntamiento el Ministerio va a encontrar una colaboración absoluta en todo aquello que nos puedan solicitar.

<b>--¿Están dispuestos a confinanciar el proyecto?</b>

-El Ayuntamiento de Onda pondrá a disposición del Ministerio todo el suelo necesario para realizar una inversión de futuro. De entrada, estamos ya sufragando una serie de obras que consideramos que son necesarias y que nos han pedido. Las asume este consistorio con el fin de dignificar un poco esas instalaciones.

<b>--En el caso de las viviendas, ¿qué deficiencias tienen?</b>

-Son inhabitables. En este momento, la mayoría de los guardias tiene pisos alquilados en Onda.

<b>--¿Este año empezarán obras en algún centro educativo dentro del programa ‘Edificant’?</b>

-No. Porque desde febrero, cuando se aceptó la delegación de competencias por parte del pleno, no se hizo nada y cuando nosotros llegamos en junio, teniendo en cuenta todos los plazos necesarios, era inviable que los trabajos pudieran empezar este verano. Hay una premisa que es la seguridad de los niños, con lo cual licitaremos a principios de año para que todas las obras se realicen el próximo verano.

<b>--Estos meses, ¿cuál está siendo el papel de la oposición? </b>

-Yo creo que están ausentes. Me gustaría que hicieran propuestas para la vida de mis vecinos o que me llamaran la atención sobre cuestiones que en un momento dado puedan observar. No es así. En las juntas no aportan nada.

<b>--Cómo definiría los cuatro años del anterior ejecutivo local y los cuatro que tiene por delante.</b>

-En los últimos cuatro años se ha producido una ausencia de gestión pública y de toma de decisiones. Y los próximos cuatro creo que tenemos que ser capaces de recoger la ilusión del cambio que se ha generado en los vecinos. Nosotros hemos ganado y, además, con mayoría absoluta.

<b>--¿Se esperaba ese resultado?</b>

-Yo sí. No es lo habitual por el hecho de ser una mayoría y porque esa mayoría la recibe el PP, que no atraviesa los mejores momentos electorales. Ha sido la reacción natural a notar una ausencia absoluta de gobierno.

<b>--Tras tomar posesión del cargo, una de sus primeras medidas ha sido reunirse con los vecinos.</b>

-He puesto en marcha una campaña de barrio a barrio y he recibido a más de 200 personas en estos meses. Me dicen que han tenido la percepción de que las puertas de la alcaldía han estado siempre cerradas y ahora siempre están abiertas. Y así es porque el nivel de visitas es diario.

<b>--En esas reuniones le pidieron mejorar la enfermería móvil para los festejos taurinos de barrios. </b>

-Así es, dotarla del instrumental que sea necesario, porque realmente ahora era un cubículo que está vacío. Eso ya estará cubierto para esta Fira d’Onda.