Zumo de Almassora para apoyar a la citricultura

Zumo para todos. Esta es la forma con la que el colegio público Santa Quitèria de Almassora quiere demostrar su apoyo a los agricultores de la localidad y de toda la Comunitat y, con ese objetivo, han organizado para el próximo viernes una actividad que consiste en el reparto de zumo de naranjas del municipio para la comunidad educativa del centro.

Así lo ha confirmado la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Carmina Font. Bajo el lema No me toques…les taronges, la entidad prevé distribuir más de 200 raciones de zumo durante la hora del patio. «Compraremos la fruta a agricultores locales y repartiremos zumo recién exprimido a todo el alumnado y profesorado en los descansos», explica Font, quien señala que la intención es adquirir unos 120 kilos de producto para poder dar cobertura total a esta peculiar iniciativa.

Se trata de una manera de adherirse a las concentraciones del 25 de febrero y que suponen la tercera oleada de manifestaciones de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. «Como hay movilizaciones programadas para defender los cultivos de cítricos valencianos, desde la AMPA hemos pensado en sumarnos en cierta manera realizando esta actividad en el colegio», señalan.



Vasos reutilizables

Otra de las características de la actividad, además de que el zumo procederá de naranjas de productores de Almassora, es la que se refiere a que los escolares del colegio Santa Quitèria llevarán al centro sus propios vasos reutilizables, siempre que no sean de vidrio. «La intención es no generar basura, más allá de la que sea estrictamente necesaria», aseveran desde la asociación.

Es el granito de arena de la comunidad educativa del Santa Quitèria a una reivindicación justa de nuestros agricultores.