Les Corts ratifican la reforma del Estatut con la abstención de Ciudadanos

El pleno de Les Corts Valencianes ha ratificado este jueves, con el voto de todos los partidos menos Ciudadanos, que se ha abstenido, la reforma del Estatut de Autonomía aprobada por el Senado que garantiza que las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana sean acordes con la población.

La ratificación de esta reforma, que cierra un ciclo que se abrió en marzo de 2011, cuando Les Corts aprobaron inicialmente la propuesta, ha sido recibida con un largo aplauso de los diputados puestos en pie -menos los de Ciudadanos- y de los miembros del Consell, y un abrazo entre Ximo Puig y Mónica Oltra.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado tras la votación que es un día importante para los valencianos, pues a partir de ahora "será muy difícil" para cualquier Gobierno de España decir que no se hagan las inversiones que les tocan a los valencianos, y ha agradecido el consenso "amplísimamente mayoritario" alcanzado.

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha asegurado que esta reforma supone un "avance espectacular" y este es un día para disfrutarlo, porque ha sido el de "la derrota de las fuerzas que no entienden la autonomía" y que acabarán aliadas en las elecciones con quienes se quieren "cargar" las comunidades autónomas.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado: "Ya era hora, parecía que no llegaría nunca". Además, ha pedido que "la alegría" de hoy no tape "la vergüenza y la falta de respeto" a Les Corts que ha supuesto este retraso de ocho años, y ha precisado que no es "la reforma perfecta", pero los valencianos merecen "vivir mejor".

Para la portavoz del PP, Isabel Bonig, esta ratificación es "un triunfo" para todos los valencianos, incluso para los que no están a favor, pues reivindica "justicia con los valencianos dentro del marco constitucional y de España", y ha mostrado su "especial reconocimiento" al president que la impulsó, Francisco Camps.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha manifestado que esta ratificación pone fin a una "sensación de ninguneo histórico" y permitirá que la Comunitat reciba las inversiones que necesita, y ha agregado que una vez cerrado este círculo toca iniciar "otro momento histórico", como es una reforma completa del Estatuto de Autonomía.

El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha afirmado que su partido defiende la necesidad de mejorar la financiación de la Comunitat, pero hay que hacerlo "de manera efectiva y legal, y no tomando el pelo a los valencianos", porque esto es "un parche que no traerá ni un euro".

"No tenemos carencia de inversiones, tenemos un sobrante de ineptitud política", ha manifestado Subiela, quien ha añadido que, entre el centralismo y levantar fronteras, hay un término medio, la solidaridad entre territorios, y esta reforma "no va por ahí".

El exdiputado de Ciudadanos David de Miguel ha manifestado que ha votado "en conciencia" y con "libertad" lo que considera que es mejor para los valencianos, como decir "sí al autogobierno" y a acabar con una "injusticia" hacia los valencianos.

La ratificación de la reforma estatutaria necesitaba una mayoría cualificada de los dos tercios del pleno (66 votos), y ha obtenido 84 votos a favor (los de PSPV-PSOE, Compromís, Podem, PP y exdiputados de Ciudadanos) y 8 abstenciones (los diputados que mantiene Ciudadanos en Les Corts tras las deserciones de esta legislatura).