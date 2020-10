Cs 'bendice' los presupuestos del Botànic mientras Compromís y Podem piden más impuestos

Ciudadanos ha considerado que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat que ha aprobado el Consell es un "buen punto de partida para empezar a trabajar", mientras que Compromís y Unides Podem han considerado que hay "margen" para incluir una reforma de los impuestos como la que plantea el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras, el PP y Vox han criticado que las cuentas son "irreales" e "insensatas", y el PSPV-PSOE ha valorado que son los sextos presupuestos que se presentan "en tiempo y forma" y creen que "quieren dar una respuesta justa y social y sobre todo construir, con esperanza de que después de la pandemia es posible un mundo mejor".

Desde Ciudadanos, que está negociando su apoyo a estas cuentas, han considerado que el proyecto es "un buen punto de partida para empezar a trabajar porque, tal como pedía Ciudadanos, no incluye la subida de impuestos a la clase trabajadora valenciana". Así se ha pronunciado el portavoz de Economía, Tony Woodward, después de que el conseller de Economía, Vicent Soler, haya presentado en la Cámara las próximas cuentas para la Comunitat Valenciana.

"Desde Ciudadanos estamos contentos porque, tal como pudimos escuchar ayer al presidente Ximo Puig, algunas de las medidas anunciadas van en la línea de lo que llevamos meses reclamando y de lo que pide la sociedad valenciana", ha señalado el diputado tras asegurar, no obstante, que "ahora toca estudiar bien lo que dice la letra pequeña de las cuentas".

Para Woodward, "todo apunta a que los presupuestos reflejarán los acuerdos alcanzados en el Pacto de la Reconstrucción pero esperemos que, más allá de los meros anuncios formales, se vean traducidos en las partidas", ha subrayado.

De la oposición, el PP cree que son unos presupuestos "a plena satisfacción del Botànic y de espaldas a la ciudadanía; absolutamente irreales. "A las puertas de Halloween volvemos a asistir al 'truco o trato' de Soler", ha espetado el portavoz de Economía, Rubén Ibáñez.

Los 'populares' rechazan especialmente que las cuentas vuelvan a incluir la partida reivindicativa de 1.325 millones ficticios por la infrafinanciación valenciana, así como que el Consell defienda que son expansivas "cuando las de 2019 acabaron con recortes: había 11.000 sanitarios menos que en 2015". También rechazan que "se vuelve a engordar la administración con dos entes mas" mientras los valencianos hacen "muchísimos ajustes a su vida".

Por su parte, Vox ha tildado de "insensatos e imposibles" los presupuestos porque "no se puede incrementar un 10% el gasto público cuando no sabes de dónde lo vas a sacar". "La única manera de proponer unos presupuestos creíbles y sensatos es no incrementar en 2.000 millones el gasto, que pagarán los valencianos, porque no hay seguridad de que llegue de Europa, y si llega será a finales del 2021. "Si llega, veremos cuando llega", ha matizado su portavoz adjunto, José María Llanos

A su juicio, la única propuesta válida sería adelgazar partidas innecesarias que "solo se mantienen por cuestiones ideológicas" y dedicar todos los esfuerzos a sanidad, educación y políticas sociales, pero "no con un incremento del gasto, sino adelgazando la administración".

Entre los partidos del Botànic, Compromís se congratula de que las cuentas "vuelven a apostar de manera expansiva a ayudar que nadie se quede atrás" y "quieren mitigar las consecuencias de la crisis producida por la Covid-19 y continuar avanzando en la reactivación y reorientación de la economía".

En la coalición están "muy contentos y deseando comenzar a trabajar desde Les Corts" durante el proceso de enmiendas. "Hay margen para negociar", ha asegurado su portavoz adjunta, Aitana Mas, sobre la posibilidad de que los presupuestos incluyan la propuesta de reforma fiscal que presentaron hace tres semanas.

Compromís no contempla "otra opción que llegar a un acuerdo en este sentido", ha recalcado, para recordar que el Gobierno ha apostado por una fiscalidad "mucho más progresiva" en la que los ricos aporten de manera solidaria su "granito de arena" para contribuir a gestionar mejor la crisis, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Unides Podem ve los presupuestos como un punto de inicio "producto de la batalla" y tiene claro que "hay que romper con las políticas austericidas". "Son los más expansivos de los últimos 20 años", ha aseverado su síndica, Naiara Davó, destacando el aumento del 20% en sanidad y dependencia y del 10% en vivienda, conselleria que dirige su compañero Rubén Martínez Dalmau que fue "de los primeros en reunirse con el Gobierno para regular el alquiler".

Eso sí, ha garantizado que UP hará "fuerza" durante el trámite parlamentario para que las cuentas incluyan una reforma de impuestos como la que plantea el proyecto de PGE, con el objetivo de "seguir dando pasos hacia la justicia fiscal porque hay margen".

La síndica 'morada' ha puesto en valor que el Botànic vuelva a presentar presupuestos "en tiempo y forma mientras en otras autonomías como Andalucía o Madrid se están peleando los socios (PP-Cs). "Tenemos claro que lo primero son los valencianos", ha recalcado.

Y el PSPV también saca pecho de los sextos presupuestos "en tiempo y forma" desde 2015, algo que "pocos países y comunidades pueden decir. Son unas cuentas que, a su juicio, "quieren dar una respuesta justa y social y sobre todo construir, con esperanza de que después de la pandemia es posible un mundo mejor".

El síndic socialista, Manolo Mata, también ha replicado a las críticas del PPCV sobre una bajada en el número de sanitarios en la Comunitat entre 2015 y 2019: "Es mentiroso porque omite los profesionales en consorcios e investigación. Tenemos 10.000 sanitarios más que con el PP, sino sería insostenible".