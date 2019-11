Juan Roig: "No puede ser que aún se tarde tres horas y media en viajar de València a Barcelona"

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha vuelto a reunir a más de 1.500 empresarios en la Institución Ferial Alicantina de Elx para reivindicar la finalización del corredor mediterráneo que, han coincidido varias voces, se desarrolla demasiado lento para los intereses valencianos.

Antes del inicio del acto, que acaba de comenzar, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha lamentado que «el corredor va muy lento, por lo que no podemos estar totalmente satisfechos». También ha reprochado que las tres provincias valencianas no quedarán comunicadas por alta velocidad «hasta 2022 porque hasta esa fecha no estará acabado el Nudo de la Encina».

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el empresario Juan Roig quien ha lamentado ante los periodistas que «València y Alicante aún no estén conectadas por la alta velocidad. No puede ser tampoco que se tarde aún tres horas y media en viajar de València a Barcelona», ha asegurado el máximo responsable de Mercadona.

El nuevo acto «Quiero corredor» convocado en Elx pretende «analizar los avances que se realizan en la infraestructura, por lo que se hará público el segundo chequeo semestral, para concienciar al conjunto del país y que se implique en su reivindicación, para conseguir que nuestros representantes públicos se comprometan a cumplir, en los plazos establecidos, la ejecución de la infraestructura y que sea una realidad».

Al acto estaba previsto que asistiera el ministro José Luis Ábalos, que finalmente ha excusado su presencia, aunque sí han asistido el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira; el presidente de Prensa Ibérica, editora de Levante-EMV, Javier Moll, y el empresario Federico Félix, presidente de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana, de la fundación Pro-AVE, entre otros.