Los expertos alertan: la obesidad infantil ya es pandemia en Castellón

La obesidad infantil está a la orden del día en toda la Comunitat Valenciana y también en Castellón. Desde el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat (CODiNuCoVa) se alerta de que uno de cada tres niños de esta región sufre sobrepeso u obesidad, lo que supone la existencia ya de una pandemia entre niños y adolescentes valencianos que superan el peso saludable en la franja de 2 a 17 años.

La nutricionista de la Universitat Jaume I (UJI) Pilar Esquer confirma que en la provincia se vive una auténtica invasión de niños con problemas de salud derivados de una mala nutrición y entre ellos se encuentran la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. "Desde los colegios se intenta educar en una dieta saludable a partir de la Guía de la Generalitat que pretende reducir procesados, azúcares y carnes e introducir legumbres y verduras. Pero el problema viene desde los hogares. Si los padres permiten que el niño consuma ultraprocesados no querrá la comida nutritiva y saludable y si el pequeño ve que su padre no se come el brocoli, él tampoco lo hará", explica la experta.

No obstante, el CODiNuCoVa advierte en un comunicado que los desequilibrios nutricionales en los comedores escolares todavía persisten. "La falta de verdura fresca, legumbres y huevo y el exceso de lácteos azucarados, alimentos precocinados, empanados y fritos y pastas y arroces son los déficit más habituales en las dietas de los colegios", avisan los expertos del Colegio.

"La obesidad infantil ya es una pandemia en España y en concreto en nuestra comunidad autónoma, que ha alcanzado la tercera posición en el ranking de las autonomías con mayor número de niños obesos", señala la presidenta del Colegio, Paula Crespo. A su juicio, para hacer frente a esta "alarmante" situación, se debe fomentar "una correcta educación nutricional alimentaria no sólo con campañas de sensibilización, sino también insistiendo en la alimentación diaria, tanto en las familias como en los comedores escolares".

Según el informe "Cómo comemos en la Comunidad Valenciana", elaborado por el citado Colegio Oficial, junto a la población mayor de 65 años, los niños y adolescentes valencianos es el grupo de edad que peor come. "Este segmento de población toma con bastante frecuencia bebidas azucaradas y presenta un elevado consumo de bollería, dulces y ultraprocesados, debido a, entre otras cosas, la publicidad engañosa que etiqueta a productos con altos contenidos en azúcares, sal y grasas de mala calidad como ‘recomendables’ o ‘enriquecidos’", apunta el secretario de la entidad, Luis Cabañas.

Junto a un modo de vida más sedentario, "los niños obesos se transformarán en adultos obesos: 5 de cada 7 adolescentes con sobrepeso mantendrán ese estado de adultos. Hoy en día, la Comunitat Valenciana cuenta con casi un 40% de la población con sobrepeso y cerca de un 20% con obesidad", alerta Cabañas. La experta en nutrición de la UJI insiste en la necesidad de mayor control ya no solo en los menús de los comedores escolares para que cumplan requerimientos nutricionales mínimos, sino en los hogares. "Los padres deben predicar con el ejemplo", opina Esquer.

EDUCAR EL PALADAR ES CLAVE

Además, la nutricionista explica que la situación actual en la provincia de Castellón es "desmoralizante" ya que "aunque se intenten incorporar dietas equilibradas en los comedores de los colegios, si los padres no aplican los mismos criterios de alimentación sobre sus hijos en sus hogares, los niños no querrán la comida saludable", recalca. La experta incide: "El gusto se educa, si en el comedor escolar le das al niño el yogur sin azúcar y más tarde en la cena se lo das con azúcar, el pequeño no querrá el del colegio. Sin embargo, si durante un período de tiempo se le ofrece comida sin azúcares añadidos o salsas, su paladar se acostumbrará y acabará comiendo más equilibrado".

Asimismo, combinar distintos alimentos como las legumbres, los carbohidratos complejos y las grasas saludables pueden suponer beneficios más allá de la salud del joven estudiante. "Los niños deberían comer más como comían nuestros abuelos, platos clásicos cargados de nutrientes. Es importante destacar la influencia de una buena alimentación ya no solo en la salud de los pequeños, sino en su rendimiento intelectual y por tanto académico", afirma la nutricionista castellonense.

Desde el CODiNuCoVa reclaman también atender a los niños de 0 a 3 años y regular la alimentación que se lleva a cabo en las escuelas infantiles "al tratarse de una de las etapas más importantes para la adquisición de buenos hábitos". También abogan por la formación de profesores y monitores de comedores escolares de todos los centros educativos y la inclusión de más materia sobre alimentación y nutrición en los planes de enseñanza.

Por otra parte, la nutricionista Esquer también asesora externamente a los colegios de Castellón para la elaboración de los menús y se encarga de charlas informativas sobre alimentación. La experta critica, con conocimiento de causa, que son muy pocos los padres que se animan a asistir a los coloquios formativos organizados por la provincia y por tanto, si carecen del conocimiento de los beneficios de una buena alimentación y lo perjudicial que puede llegar a ser una mala, es complicado que los padres y madres sean partícipes en la lucha contra el sobrepeso, la diabetes y la obesidad infantil en la provincia de Castellón con sus hijos e hijas.