Puig: "No renuncio a disolver antes Les Corts, pero no quiero especular"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que no va renunciar nunca a la capacidad de poder disolver anticipadamente Les Corts y convocar elecciones autonómicas, pero ha indicado que no quiere abrir "ningún espacio de especulación".

Según ha indicado en los pasillos de Les Corts, "lo normal en estas condiciones y llegado este momento es que evidentemente las elecciones autonómicas se celebren el último domingo de mayo", y ha añadido que el problema es que "la contaminación de la política española acabe influyendo" en la realidad valenciana.

Puig ha afirmado asimismo que el Gobierno valenciano no ha hablado sobre esta cuestión, y lo que quiere es que los valencianos "definan su posición política en relación con lo que ha sido la gestión" del Consell y las perspectivas de futuro y "no esté contaminada por otras cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra realidad política".

"Haremos lo que toque en función del interés general de los valencianos", ha insistido, pero ha añadido que no saben cuál va a ser la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en función de su decisión analizarán "la propia realidad de la Comunitat".

Ha defendido además que las elecciones autonómicas tienen que tener un debate "autonómico", ya que ha asegurado que en estos cuatro años la Comunitat ha tenido un avance "considerable" y la sociedad valenciana "no puede mirar atrás".

"Lo que está pasando todavía hoy, y lo vemos en los medios de comunicación", ha dicho en referencia al caso Erial y el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, es una muestra de esa huella "enorme" de la corrupción que "no puede volver a pasar" y los valencianos, ha asegurado, tienen que tener un "debate sereno sobre la realidad valenciana".

En estos momentos, ha insistido, "el debate está contaminado. Lo que queremos es descontaminarlo", ha subrayado y ha reiterado que especular sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas "genera unas expectativas que en este momento no hay".

Lo "normal" es que las elecciones se celebren el último domingo de mayo, ha añadido Puig, quien, no obstante, ha puntualizado: "evidentemente nosotros tenemos esa capacidad" de convocarlas y "no vamos a renunciar a ella"

Preguntado por el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, Puig ha asegurado que el Consell va a trabajar, junto al Gobierno central, para "intentar afrontar" la situación que genera en la Comunitat, ya que va a suponer la pérdida de 1.400 millones de euros y 5.000 puestos de trabajo efectivos.

"Esa alianza extraña entre independentistas, PP y Cs nos cuesta mucho a los ciudadanos valencianos", ha advertido.

"Podían haberse distanciado y no hacer la enmienda a la totalidad y aliarse para enmiendas parciales, pero se han aliado para derrotar los mejores presupuestos para la Comunitat", ha lamentado.