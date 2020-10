Rebaja de la barrera al 3% y listas paritarias y desbloqueables en el nuevo proyecto de ley electoral del Botànic

Los partidos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han presentado este jueves en Les Corts un nuevo proyecto de ley electoral valenciana con una rebaja de la barrera del 5 al 3% para que más partidos puedan entrar en el parlamento, junto a novedades como el voto preferencial o las listas desbloqueables por los ciudadanos y paritarias 'cremallera' para garantizar que haya un mínimo de un 50% de mujeres.

Con estos avances, la ley electoral valenciana sería "la más moderna de España" y más representativa de lo que votan los valencianos, como han destacado los síndics de los tres grupos antes de registrar la propuesta. Para que salga adelante necesita la mayoría de tres quintas partes de la cámara (66 diputados), algo que fue imposible la pasada legislatura por el rechazo de Cs. Este partido ahora advierte que no la apoyará si no es completamente proporcional, mientras el PP la rechaza porque no quiere entrar en "un reparto de sillones" en plena pandemia.

El nuevo proyecto del Botànic establece de nuevo la rebaja de la barrera electoral al 3% para que puedan entrar al parlamento partidos que hasta ahora no podían a pesar de contar con miles de votos. Es el listón "más duro" de España a excepción del de Canarias y consistiría en reducirlo al 3% de votos válidos (sin contar los nulos) a nivel de circunscripción y en el conjunto de la Comunitat.

Como novedad, el proyecto apuesta porque la Comunitat sea la primera autonomía que permita a los electores personalizar su voto. Continuarían escogiendo la candidatura de un único partido, pero tendrían la posibilidad de expresar su preferencia por un máximo de tres candidatos de esa lista a través de un voto categórico (con una cruz), excepto los 'números uno' y los suplentes.

Así podrían subir de posición los candidatos que cuenten con votos preferenciales que supongan el 10% del total de los válidos obtenidos por su candidatura en la circunscripción. Eso sí, si los electores no quieren elegir preferencia, el voto a la candidatura continuaría siendo válido.

Uno de los aspectos más aplaudidos por los tres partidos es la paridad en las listas, ya que la actual ley no cuenta con ninguna medida de igualdad. Su propuesta pasa porque las candidaturas estén integradas como mínimo por un 50% de mujeres, respetándolo en cada tramo de dos candidatos (el primero y el segundo tendrían que ser hombre y mujer o mujer y hombre, pero el segundo y el tercero pueden ser dos mujeres u hombres si se va alternando, y así sucesivamente).

El Botànic quiere que se blinde esta proporción incluso con el voto preferencial, para lo que los candidatos del mismo sexo solo podrían ocupar la posición de otro del mismo sexo. A efectos de ley, se consideraría válida la identidad de sexos expresada por la ley de 2017 de la Generalitat de reconocimiento a la expresión de género. También se contemplaría la paridad en la composición de la Junta Electoral Valenciana.

INCOMPATIBILIDADES, DEBATES OBLIGATORIOS Y MENOS PAPELETAS

En materia de incompatibilidades, el proyecto establece que no podrán ser diputados de Les Corts los miembros de corporaciones locales, el Consell, presidencia o dirección general de alguna caja de ahorros o titulares de autoridades portuarias por nombramiento del gobierno valenciano.

Otro de los objetivos son las primarias abiertas para favorecer la democracia interna de los partidos. Se incrementaría así un 5% el importe de la subvención electoral para candidaturas que acrediten este procedimiento, siempre que sea democrático y mediante voto directo.

También se establece la obligatoriedad de celebrar debates en la televisión pública valenciana, À Punt, en horario de máxima audiencia, con la participación de todos los partidos que hayan logrado al menos el 3%. La publicidad electoral se repartiría de forma proporcional en los medios de comunicación públicas, garantizando cinco minutos para cada partido sin representación.

A nivel medioambiental, la ley prevé el envío centralizado de papeletas y publicidad para ahorrar dinero y contaminar menos, siempre en elecciones a Les Corts no coincidentes con otras para evitar un doble gasto. También apuesta por garantizar el voto de los valencianos en el extranjero, facilitándoles la documentación necesaria en formato electrónico. Finalmente, se adaptaría al Estatut d'Autonomia de 2006 al regular la disolución avanzada de Corts y las denominaciones estatutarias.

Por parte de los partidos, Manolo Mata (PSPV) ha negado reticencias entre sus compañeros y ha asegurado que se podría aprobar sin problemas con el apoyo de Cs --"Ciudadanos ha evolucionado para bien"-- e "incluso" del PP, garantizando que están "dispuestos a hablar de todo y a hacer las modificaciones necesarias para que todo el mundo esté cómodo" porque no cree que haya líneas rojas. Febrero o marzo son los meses en los que ha confiado que pueda estar lista, "lo más pronto posible", al no requerir esta vez de tanta participación ciudadana ni técnica.

El síndic socialista ha descartado especular sobre si la nueva norma supondrá una reagrupación de partidos o una mayor fragmentación y ha defendido como posible solución para ganar en proporcionalidad que la provincia de Castellón pase de 24 a 22 diputados y esos dos restantes vayan a Valencia y Alicante. También ha puesto en valor que hay otras autonomías sin ley electoral propia porque fueron "incapaces de lograr mayoría" y que en otras son anacrónicas.

Fran Ferri (Compromís) ha celebrado la apuesta porque haya más mujeres en las instituciones como un avance en democracia, así como acabar con el gran impacto medioambiental del envío de publicidad. Aunque no sabe si el parlamento será más real, ha defendido que "así al menos no se excluiría el voto de 100.000 valencianos".

Y Naiara Davó (UP) ha coincidido en que la ley da más "poder" a los valencianos como un ejemplo de democracia paritaria y renovación institucional, "con la Comunitat como vanguardia justo ahora que vemos un espectáculo terrible en el Congreso" con la votación de la moción de censura de Vox. "Cuando hablamos de impulso republicano no hablamos de quedarnos sentadas, sino de avanzar en igualdad", ha reivindicado.

DECEPCIONANTE Y FALTA DE RESPETO PARA LA OPOSICIÓN

En cambio, para Cs, el proyecto del Botànic es decepcionante porque no garantiza una proporcionalidad real, a falta de estudiarla en profundidad. "Había contactos para presentar una ley de consenso y hoy hemos desayunado con esta propuesta", ha criticado la portavoz adjunta, Ruth Merino, para garantizar que su postura será la misma de la pasada legislatura si no hay cambios.

Y a juicio del grupo 'popular'. es "una falta de respeto para las víctimas ver cómo se distribuye los sillones el tripartito, y parece que también Ciudadanos, cuando hay gente muriendo en los hospitales y no sabemos si vamos a pedir el toque de queda".

"El PP en este juego no va a entrar, lo tenemos muy claro", ha avisado su portavoz adjunta, Eva Ortiz, exigiendo que el Consell deje clara la situación de la pandemia cuando "la semana pasada estábamos genial y ahora en vísperas de pedir más medidas al Gobierno. Quieren cambiar los sillones para mantener los 330 asesores, 23 de ellos en Presidencia, y suma y sigue".