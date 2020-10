Puig decreta el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante siete días

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana. El jefe del Consell ha expuesto las nuevas medidas que se aplicarán sobre todo el territorio valenciano, en una línea similar a las que otras autonomías han ido anunciando durante esta semana. En este caso, el cierre perimetral se extenderá durante 7 días y entrará en vigor a las 12:00 horas del mediodía de este viernes. "No se podrá salir ni entrar en la Comunitat, pero sí moverse entre municipios y provincias de la misma" ha anunciado el president.

Ximo Puig ha señalado que estas medidas se han adoptado por "prevención y solidaridad con el resto de comunidades", ya que "nada vale más que una vida". Estas normas se toman "para no ir a peor", señala Puig. "La situación ha empeorado, en dos semanas se ha duplicado la incidencia: por eso, viendo la evolución de los países de nuestro entorno, hemos de intentar cambiar el chip, tenemos que adoptar una nueva mentalidad. No nos podemos dejar llevar por el miedo a la enfermedad, debemos asumir cada uno nuestra responsabilidad y esta epidemia está agravada a toda Europa y no hay recetas maravillosas, la única receta es el compromiso individual", dice el presidente.

Por otra parte, la consellera Ana Barceló ha señalado que cuatro municipios castellonenses contarán con medidas más restrictivas que el resto de la provincia. Estas localidades son Morella, Nules, Onda y Vinaròs. Algunas de las normas que se aplicarán a estas localidades son el 50 % del aforo en cines, teatros, auditorios y establecimientos destinados a la cultura.

También un tercio del aforo en los velatorios, con un máximo de 15 personas. En el ámbito deportivo, las competiciones se realizarán sin público, no se podrán utilizar vestuarios ni duchas, las piscinas quedarán cerradas. Los negocios que no están en centros comerciales reducirán su aforo al 50 %, también en mercadillos. Puig aclara que serán 7 días de restricciones severas a los municipios señalados.

Además, Barceló anuncia una nueva medida a toda la C. Valenciana: en la resolución del 17 de agosto se añade la modificación que afecta a las sedes festeras tradicionales, cuyas reuniones serán de carácter "social" y se limitan a un número máximo de 6 personas.

Esta misma tarde se ha conocido el contagio de más de 1.500 nuevos contagios y 14 muertes en la Comunitat Valenciana. Concretamente, la provincia de Castellón ha sumado en las últimas 24 horas 161 nuevos casos de coronavirus, con seis brotes, uno en Castelló, con siete positivos en el ámbito educativo, otro en Nules, con cuatro casos y en Viver con tres, mientras que los otros tres focos con tres contagios cada uno se han contabilizado en Vinaròs. Además, hay que lamentar el fallecimiento de dos castellonenses.

La comparecencia de Ana Barceló, consellera de Sanitat, prevista para las 18.30 horas de esta tarde para repasar, como cada jueves, la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, ha sido cancelada tras el anuncio de la comparecencia de Puig.