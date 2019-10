A caduf, el pulpo rey en la cocina de Benicarló

La reina, prácticamente indiscutible, de la gastronomía benicarlanda es la alcachofa, pero el pulpo a caduf está extendiendo sus tentáculos para acariciar, aunque sea levemente, el trono. Para dar buena muestra de sus bondades, Benicarló celebra hasta el próximo lunes 4 de noviembre las jornadas gastronómicas dedicadas a este preciado producto del mar así como al pescado de lonja.

El presidente de la Agrupación de Restauradores y de la Asociación de Bares y Cafeterías de Benicarló, Iván Alemán, explica que es un molusco que gana cada vez más adeptos. «Hay un creciente interés por las jornadas. Comenzamos con su promoción en agosto y ahora estamos recogiendo los frutos de esa labor previa», indica. Además, asegura que la presente edición es una de las mejores. «Está siendo muy buen año porque han aumentado considerablemente las capturas y la calidad del pulpo es excelente especialmente porque al emplear el caduf, que es una forma de pesca selectiva, el animal no se estresa y eso se nota en su carne», apunta.

Pero no solo atribuye a esta circunstancia la excelencia del molusco cefalópodo, también su dieta es primordial. Y en ello, paradójicamente por lo que dice el refranero popular de que no hay mal que por bien no venga, la proliferación del invasor cangrejo azul ha favorecido que la población de pulpo se haya incrementado significativamente. «El único depredador natural del cangrejo azul es el pulpo y, como hay abundancia de alimento, se reproduce más», afirma Alemán. De hecho, Benicarló es uno de los puertos que más pulpo exporta, incluso a Galicia.

Las jornadas están conquistando los paladares de vecinos y visitantes. «Poner el foco en el turismo gastronómico está dando muy buen resultado; se nota especialmente en los fines de semana, ya que viene mucha gente de Cataluña, Valencia, Alicante, Teruel, Zaragoza, Madrid y también extranjeros, franceses, belgas, alemanes e incluso canadienses que supieron de las jornadas a través de las referencias de TripAdvisor y quedaron encantados», argumenta el presidente de los restauradores.

En la cocina, el pulpo se ha convertido en un producto estrella y ofrece un gran abanico de posibilidades. «Es el ingrediente principal tanto para elaborar platos tradicionales como de vanguardia», concluye el chef. Entre las propuestas que incluyen este ingrediente en su elaboración las hay con nombres tan sugerentes como el Magatzem de la Mar, sin dejar el típico allipebre.

comarcas@epmediterraneo.com