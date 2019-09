Álvaro canta La vida en blau a favor de la inclusión

Álvaro es un niño de 8 años lleno de alegría y simpatía. No paró de lanzar sonrisas a los asistentes a la presentación de su álbum solidario Tea&Rock. Música en blau, con el que a su temprana edad lucha por conseguir una mayor inclusión de aquellos niños que sufren el Trastorno del Espectro Autista (TEA), que él mismo tiene. Su madre, Yolanda Arnau, junto con su pareja, Juan Vives, decidió emprender un proyecto dedicado a «ayudar a Álvaro y a todos los demás niños y niñas a que tengan una vida normal y con las mismas oportunidades que el resto».

Para llevar a cabo el álbum, Yolanda asegura que contaron con «grandes artistas, que cuando conocieron el proyecto no dudaron en dar todo su apoyo para que se llevara a cabo». «La portada la hizo nuestra amiga y diseñadora Verónica Fabregat», destaca Yolanda.

Blau es azul en valenciano y azul es el color que representa a aquellos que tienen un TEA. «La vida en blau es cómo se siente y cómo percibe la vida un niño con autismo», explica Yolanda, quien impulsó el proyecto como un «acto de amor y de dignificar la vida de todos los niños con autismo».

«Sóc net, sóc literal, no entenc la doble moral pero visc la vida amb molta energía. Et puc arrancar el somriure més bonic», esa es parte de la letra de la canción La vida en blau, cuenta emocionada Yolanda, que asegura que cada vez que escucha la canción no puede evitar que se le escape una lágrima.

Cuestión de educación

La madre del pequeño tiene claro y expresa con contundencia que la educación «nos dará las claves para hacer este mundo realmente más inclusivo». Por eso, «queremos visibilizar el autismo a través de la inclusión educativa y la cultura valenciana», añade Juan Vives, que destaca la implicación que han mostrado seis escuelas de Castelló.

Ante esto, la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, dejó claras las intenciones de la diputación de Castellón: «El concejal de Educación, Francesc Mezquita, ha invitado a todas las escuelas de Castelló a que inicien el curso escolar con la reproducción de este vídeo». Andrés concluyó su intervención asegurando que la prioridad de la Conselleria es «comenzar a trabajar sin descanso para desarrollar y consolidar el objetivo de presencia, participación y éxito educativo».

