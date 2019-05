Lorenzo Caprile ensalza en Castelló los estudios sobre costura

Locuaz, simpático e irónico a partes iguales. Intensa jornada de Lorenzo Caprile, gurú de la alta costura, en Castelló, donde hizo etapa de su peregrinar para reforzar los estudios de costura --esa es la palabra-- (no moda ni diseño) como herramienta para salidas profesionales que están en auge, «tanto en centros públicos como en privados», señaló Caprile.

Estuvo en el IES la Plana, donde dio una charla para incentivar una formación «que no es un camino de rosas. Hay que trabajar, y mucho, no tener fiestas y renunciar a grandes cosas», detalló un Caprile que pide que «las jóvenes generaciones tengan acceso a todo lo que sucede detrás de un atelier, porque hoy viven abducidos por las redes sociales y la hegemonía de personajes de dudosa capacidad didáctica». «La moda no solo es lo que sale en Instagram, y no digamos los desfiles de la pasarela que solo son una pequeña parte del oficio, una absurdez», sentencia el jurado del talent show Maestros de la Costura, de TVE. Incluso, afirma tajantemente que «la mayor industria de la moda en España, Inditex, no hace ningún desfile y ahí está como marca España». «Una manufactura de la costura que goza de muy buena salud en nuestro país. Hablamos de Inditex, pero también de Tous, Roberto Verino, Rosa Clará...», señaló.

El antiguo oficio de sastre

En una «sociedad evolucionada», considera un «papanatismo, una catetada», reducir la costura al ámbito femenino. «El oficio de sastre, desde la antigüedad, ha sido cosa de hombres, y coser y cortar no es exclusivamente de mujeres», advierte. Diseñador nada mitómano, es capaz de asegurar que «mucho Balenciaga, pero nadie se acuerda de Pedro Rodríguez o Isaura Villarreal». «Creo que todos han aportado su estilo, su maestría y su perfección», recalca.

Y si primero fue su presencia en el IES la Plana, cuya directora María del Mar Alcolado calificaba de «maravilla, un encanto», la participación de Caprile en el citado centro, por la tarde el modisto firmó ejemplares en Argot de sus libros Maestros de la costura y De qué hablamos cuando hablamos de estilo. Y, fiel a Leonardo, no duda en aseverar que «la sencillez es la máxima sofisticación, como todo a lo largo de la vida».

vcornelles@mediterraneo.elperiodico.com