El innovador contrato para limitar los deberes

El instituto Bovalar de Castellón lanzó en el 2016 un innovador contrato para reducir los deberes tradicionales que ya empieza a dar sus frutos, al lograr una mayor motivación de sus alumnos y rebajar el absentismo. Tal y como explica el director del centro, Antonio Solano, un tercio de los profesores lo ha firmado y puesto en práctica, con medidas tendentes a reducir la carga de trabajo escolar en el hogar. A su vez, estos deben proponer en el aula tareas integrales significativas, contextualizadas y fomentando el trabajo cooperativo.

Solano indica que «los deberes tradicionales no son una herramienta para mejorar el aprendizaje, sino un elemento que puede suponer incluso un agravio para los alumnos que no tienen apoyo fuera de la escuela».

Dos años después de su implantación, Solano declara que el centro está «satisfecho» con los resultados de las evaluaciones al alumnado mediante encuestas: «Vamos por buen camino».

Los sondeos reflejan que la mayoría ve que las tareas «no son una carga» y eso «ya es un paso adelante», según el director, quien matiza que antes «consideraban que tenían demasiados deberes y el tiempo para otras actividades fuera del aula no era suficiente». También ha habido un cambio metodológico y medidas de mejora de la convivencia, con lo que los estudiantes están más a gusto en clase y bajan los partes de incidencias y los expedientes disciplinarios. Solano señala que los tiempos de la escuela antigua han pasado y la realidad actual exige nuevos retos educativos, metodológicos y organizativos para dar respuesta a un alumnado con nuevos intereses y necesidades.

Coordinación entre profesores

A su juicio, la sociedad pide que los jóvenes no sean sedentarios, pero luego resulta que «salen del colegio y no tienen tiempo para hacer deporte si tienen una hora o dos de deberes».

A su vez, el profesorado debe coordinarse para no poner todos deberes a la vez. Y la forma de trabajar en clase cambia, ya que al quitar las tareas se debe esforzar de otra manera y no hay tanto tiempo de explicación y corrección en el aula, con lo que muchos chavales que van perdidos no faltan tanto.