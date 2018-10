Nace en l’Alcora un nuevo museo-taller, que aumentará todavía más la oferta expositiva de la capital de l’Alcalatén. En este caso está basado en el carácter musical, ya que se trata de la historia del blues y de la evolución de la guitarra.

El artífice del mismo es Miguel Ángel Gimeno, aunque es más conocido como Meter Manorara que es su nombre artístico como músico y luthier.

Meter manifiesta que se trata de la evolución del blues desde África, con las primeras expresiones musicales con instrumentos muy primitivos hasta su llegada a Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. En esa época, la gente se fabricaba sus propios instrumentos con materiales de desecho, hasta llegar a Europa ya con las últimas guitarras eléctricas y los grupos de rock de la década de los 60. El porqué de dedicarlo al blues indica que «es el estilo de música que más me ha calado a fondo, y porque ha sido el más influyente de todos para el desarrollo de géneros de música como el jazz, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-hop, country o pop».

La iniciativa no se queda solo en la parte expositiva del museo, ya que el impulsor ha constituido la Societat Ca Blues l’Alcora y a través de la misma por el simbólico precio de 20 euros al año, se realizarán actividades como jams, talleres de guitarras y actuaciones de grupos. Las personas que se apunten ahora no tendrán que pagar por lo que queda de año, ya que los 20 euros serán para la cuota del próximo 2019.

En cuanto a la visita al museo ubicado delante de la biblioteca municipal en la planta baja de su casa, tiene que ser concertada, siendo la entrada gratuita, excepto cuando se solicita la actividad de taller de guitarras artesanales con actuación final, donde por cinco euros se puede participar en el mismo y llevarse la guitarra. Esta actividad está enfocada a colectivos, centros educativos, etc. Para poder concertar la visita se debe llamar al 672 45 65 98.

Meter Manorara se está consolidando con fuerza en el panorama musical nacional, estando en estos momentos totalmente dedicado a ello. Sus últimas actuaciones han sido en la IV Mostra d’Arts Escèniques de Castelló y el Festival de Blues de Albatros (Madrid).

El año pasado, fue reconocido con el premio creado por el Ciclo Ultrasons de l’Alcora. Al artista se le galardonó por su trayectoria cultural y su intensa y dedicada actividad pedagógica con los talleres de guitarras artesanales o historias como Sento, el Blusero.

comarcas@epmediterraneo.com