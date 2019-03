«La Alta Distinción es todo un orgullo»

La Diputación de Castellón concederá este sábado día 23 la Alta Distinción de la Provincia a la Cámara de Comercio por la labor económica y social que ha realizado durante sus 118 años de trayectoria al lado del empresariado. La institución es líder en su ámbito de actuación, ya que representa a más de 43.000 compañías de todos los tamaños y sectores. Su presidenta, Lola Guillamón, confiesa estar muy satisfecha del reconocimiento que se hace a la entidad centenaria.

---<b>¿Cómo ha contribuido la Cámara de Comercio al desarrollo empresarial?

</b>---Desde su fundación ha estado siempre al lado del empresariado de Castellón. Estos años hemos cosido la provincia de norte a sur y de este a oeste, fomentando la creación y consolidación de empresas, colaborando en el desarrollo del sector empresarial de Castellón y tutelando a los nuevos emprendedores.

---¿De qué manera ayuda la Cámara de Comercio a los emprendedores?

---Estamos con ellos desde el principio. Cuando vienen a presentarnos una iniciativa empresarial, ya empezamos a guiar el proyecto. El paso siguiente es ver con ellos si el plan de viabilidad que plantean es bueno o no; entonces les asesoramos y les llevamos de la mano hasta el final, cuando ese proyecto está plenamente consolidado.

---¿Qué representa para la Cámara recibir la a Alta Distinción Provincial?

---Para la Cámara de Comercio es un orgullo muy grande que la Alta Distinción de la Provincia se le conceda, porque somos de Castellón. Se trata de una institución centenaria y es una satisfacción que, después de los duros años de crisis económica que ha pasado la Cámara, se premie todo lo que ha aportado para la provincia de Castellón.

---Como mujer emprendedora y como presidenta de la Cámara, ¿qué supone recibir esta distinción de la Diputación?

---Como emprendedora significa un reconocimiento personal al final de mi carrera profesional, pero sobre todo el reconocimiento más importante para mí es que se le da a la institución centenaria, porque la Cámara de Comercio ha sido capaz de sobrevivir 118 años. Por supuesto, no es un premio que se me dé a mí como presidenta, sino que es un reconocimiento que se hace a todos los que trabajamos duramente en la Cámara, así como a los que han pasado por la institución durante todos estos años. Este galardón va dedicado a todos los presidentes, comités ejecutivos, plenos de cámara, etc. Porque si ellos no lo hubieran hecho bien, nosotros no estaríamos donde estamos. Personalmente, como presidenta me siento muy satisfecha por el trabajo realizado. Para mí, es un gran honor, porque soy de Castellón y a mi ciudad la llevo en el corazón.

