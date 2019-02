María Griñó: «El verde es Castellón y la Romeria es Magdalena»

Una mujer festera, caña con la cinteta al viento en mano, con la blanca ermita a sus espaldas, de Tornà de la Romeria de la Magdalena. Es la imagen de portada, teñida de verde, del suplemento especial que prepara Mediterráneo para las fiestas de la Magdalena 2019, que firma la artista castellonense María Griñó.

«Para mí, era prioritaria la figura de la mujer, festera, guardiana de tradiciones, con su indumentaria castellonera, y la Magdalena, siempre presente en la festa plena de la ciudad, en una Romeria de les Canyes que considero el acto principal de la semana grande», argumenta Griñó, cuyas señas de identidad artísticas se plasman al 100% en este nuevo trabajo, que lleva por título De Romeria.

Trazos de «diseño mezclados con ilustración y un arte adquirido a través de la experiencia» muestran, destaca la artista, un cuadro «gráfico, visual, sencillo pero impactante y muy personal». La obra recoge tintes de la obra de su padre, Daniel Traver Griñó --con quien compartió firma, por cierto, en la portada de la misma publicación en el 2008, y junto a su madre, Pepa Ramos--, pero es un mariagriñó en toda regla.

Y color, mucho color, vestida de verde y blanco. «El verde es Castellón y es el tono que significa sus fiestas, y la Romeria es, en sí, la Magdalena, una de sus máximas expresiones», explica, señalando que no ha faltado a su cita «ni una sola vez» en toda su vida.

Un homenaje a la mujer

La pieza es «un canto a la semana grande, a toda la gente que las hace posibles; un homenaje a la mujer festera, y una representación propia de mis iconos de la semana grande», dice Griñó. «En un principio, me planteé dar todo el protagonismo a la gaiata, a la luz, siempre con una mujer como motivo, pero me decanté por una iconografía más clásica», señala. «Pensé en la Magdalena y la primera imagen que me vino fue la de la Romeria, y eso he querido plasmar», dice. Tras cerrar su última exposición en el Casino Antiguo, Griñó está ahora inmersa en numerosos proyectos cara a la Semana Santa y el verano, en la que deja entrever ya «una evolución».