Un mural de Vila-real, en el top ten del street art

Un mural de arte urbano de Vila-real, el que lleva por nombre Patriarcado y es obra de la artista argentina Hyuro, figura en la lista con los 10 más impactantes del mundo en el 2018 que elabora la prestigiosa página web Street Art United States, especializada en este arte.

La obra, en la pared de una vivienda en la calle Cardenal Tarancón, constituyó la pieza clave de la muestra TEST, patrocinada por el Ayuntamiento de Vila-real y con Pascual Arnal de director.

Una intervención al aire libre en el que dejó su huella creativa Hyuro, una mujer que no cesa en su empeño por continuar denunciando las injusticias que siguen afectando a las féminas.

«En España, cinco jóvenes pandilleros violaron a una joven de 18 años y fueron condenados a prisión. Aunque la sentencia los declaró culpables de abuso sexual, según el juez no hubo violación porque no percibieron violencia ni intimidación. El tribunal se negó a condenarlos por agresión sexual y, en cambio, optó por el más mínimo tipo de abuso sexual criminal. Con la desigualdad que las mujeres han padecido durante décadas, no había un mejor momento para que la artista aprovechara la oportunidad en TEST del 2018 para difundir este tema con su Patriarcado». Así explican en la web especializada el trabajo de la argentina que, por otra parte, ha merecido el reconocimiento de numerosos colectivos sociales de todo el territorio español.

Escaparate internacional

De esta forma, Vila-real entra en el top ten del street art mundial, posición que comparte con la localidad leonesa de la Bañeza --uno de sus murales también está entre los más impactantes--, así como con la Sumatra, Nueva York, Atenas, Ferrara (Italia), Suiza, Manchester (Gran Bretaña) o Teherán (Irán).

La propia Hyuro, en su página oficial, asegura que su mural de Vila-real «es una denuncia de la justicia patriarcal de España. La España democrática comenzó con una legislación machista, católica y clasista, herencia histórica de un régimen autoritario y fascista que nunca se ha superado, percibida por los ciudadanos como una entidad conservadora que es contundente o permisiva según a quién se aplique», argumenta.

